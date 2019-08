LO STREET FOOD D’AUTORE ENTRA IN ALBERGO.

NINO ‘U BALLERINO TRA I PROTAGONISTI DI UN EVENTO DEDICATO

ALLE ECCELLENZE DEL CIBO DI STRADA AL “BELVEDERE“ DI RICCIONE

11 agosto 2019

Il “Belvedere” di Riccione, tra gli alberghi più prestigiosi dell’attuale panorama ricettivo – primo in Italia e in Europa nella speciale classifica di TripAdvisor – si appresta ad ospitare un evento straordinario, dedicato allo street food d’autore e alla valorizzazione delle molteplici tradizioni alimentari italiane, in programma per oggi domenica 11 agosto a partire dalle 19:00.

Lungo il bordo della piscina, si celebrerà una vera e propria festa del gusto: tra i protagonisti l’ ambasciatore per eccellenza del cibo palermitano Nino ‘u Ballerino che, direttamente dalla Sicilia porterà, nella cittadella gastronomica allestita per l’occasione, quelle specialità che ne hanno decretato il successo nel mondo quali pane con la milza, crocché, panelle, cannoli, caponata e pasta di mandorle.

Nel chioschetto a fianco, invece, le bontà di Max e la Folperia di piazza delle Erbe, a Padova, emblema della tradizione culinaria veneta rappresentata dai folpi della laguna cucinati in saor.

L’idea fondante dell’evento è la promozione di un cibo da strada raffinato e di qualità attraverso l’impegno dei migliori street food chef nazionali.

Per una serata, dunque, l’albergo si trasformerà in una piccola piazza con le eccellenze di strada italiane, che animeranno la piscina in un’ atmosfera giocosa, all’insegna della coesione tra luoghi diversi: oltre a Veneto e Sicilia, infatti, saranno preparate e servite anche specialità abruzzesi congiuntamente a cibo locale di Rimini e Riccione.

“Ringrazio la titolare Marina Pasquini per avermi coinvolto in quest’evento di pregio – afferma Nino – che, tra l’altro, mi vede accanto all’amico Massimiliano Schiavon della Folperia : il pubblico potrà degustare le migliori prelibatezze di due regioni italiane, la Sicilia e il Veneto, che coltivano da sempre l’amore per la tradizione e l’innovazione in campo gastronomico”.