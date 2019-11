L’Inter Club J. Zanetti di Enna sabato 16 festeggia i 10 anni di fondazione… con Lapo De Carlo!

Appuntamento imperdibile per tutti i tifosi nerazzurri soci dell’Inter Club J. Zanetti di Enna, uno dei punti di riferimento più importanti per gli appassionati della Beneamata residenti ad Enna e provincia. Il prossimo sabato, il 16 novembre alle ore 17, presso la sede del club ci sarà un grande evento per festeggiare una data storica: i 10 anni di fondazione del club che raccoglie il maggior numero di iscritti in provincia di Enna e non solo. La serata di gala sarà impreziosita dalla presenza di ospiti illustri, come l’assessore allo Sport del Comune di Enna Dott. Dante Ferrari, il Dott. Mario Chillura ex Presidente del Coordinamento Inter Club Sicilia. L’ospite d’onore che arriva direttamente da Milano sarà il Dott. Lapo De Carlo, Direttore di Radio Nerazzurra, nonché giornalista conduttore radiofono e collaboratore di Sportmediaset e Telelombardia. I festeggiamenti proseguiranno con una cena di gala presso il Ristorante Garden di Pergusa (EN). Insomma, ci sono davvero tutti gli ingredienti affinché sabato 16 novembre diventi un momento straordinario ed indimenticabile all’interno della storia dell’Inter Club J. Zanetti, del presidente Giuseppe Scillia. Un evento a cui tutti i fedelissimi soci della realtà nerazzurra di Enna non possono proprio mancare. AMALA