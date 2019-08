L’Ingegnere ennese…..quasi Astronauta…; è Daria Margiotta

C’è parecchio di ennese nella spedizione europea sulla stazione spaziale internazionale (ISS). Infatti, oltre all’astronauta Luca Parmitano, nato a Paternò ma con la mamma di Catenanuova, partito lo scorso 20 luglio per rimanere nello spazio per non meno di 6 mesi, a coordinare il team che dal centro di controllo di Monaco di Baviera monitora tutte le attività del laboratorio spaziale europeo Columbus è l’ennese Daria Margiotta, da qualche anno Columbus Flight Director (direttore di volo).

Trentacinque anni, laureata al Politecnico di Torino in Ingegneria Aerospaziale, Daria è cresciuta e ha svolto tutta la sua storia scolastica a Enna, dove vivono i genitori, il papà Giuseppe anche lui Ingegnere molto apprezzato e attualmente Capo del Genio Civile e la mamma Pina insegnante di lettere.

Il laboratorio Columbus è un modulo di ricerca finanziato e sviluppato dall’ESA, l’agenzia spaziale europea, che fa parte del progetto congiunto di cinque diverse agenzie spaziali: la statunitense NASA, la russa RKA, la giapponese JAXA, la canadese CSA-ASC e appunto l’europea ESA.

Daria per certi versi hai coronato il tuo sogno di bambina.

“Diciamo di si – ci racconta al telefono in un momento di pausa del suo lavoro – penso che tutti da bambini abbiamo sognato di fare gli astronauti… Posso certamente dire che il mio lavoro ci si avvicina!”.

Come sei arrivata al ruolo che ricopri oggi?

“Dopo la laurea nel 2009 al Politecnico ho lavorato in Thales Alenia Space a Torino per un anno sempre in attività legate all’aerospaziale. Dopodichè sono stata per due anni all’Università Tecnica di Monaco (TUM) e successivamente sono entrata a far parte di questo progetto”.

Sicuramente il tuo è un ruolo di grande responsabilità.

“Il nostro è un lavoro di controllo H24 – ci spiega – tanto che ci sono tre team che si alternano su 3 turni, senza contare gli altri che ci supportano in orari d’ufficio. Ogni team è composto da circa 12 persone. Io con il mio mi occupo di mettere d’accordo i vari esperti e prendere decisioni per tutte le operazioni che si eseguono in Columbus, dando priorità prima di tutto alla sicurezza degli astronauti, poi dei sistemi e infine alla scienza”.

Che tipi di studi ed esperimenti si compiono nella stazione orbitante?

“Di vario genere ma tutti molto importanti – continua – ad esempio in questi giorni Luca sta partecipando a un esperimento sulla fisiologia umana che cerca di capire come il nostro sistema nervoso e il controllo dei movimenti si modifichino in assenza di gravità. Questo ci aiuterà a comprendere non solo gli effetti sugli astronauti durante missioni di lunga durata, ma anche i processi che regolano per esempio le malattie neurodegenerative”.

Come dicevamo prima tu per certi versi sei riuscita a trasformare un sogno nel tuo lavoro. Una cosa bellissima che a pochi riesce. Ma indubbiamente dietro questo risultato c’è tanto lavoro, studi, sacrifici. È la conferma che se si crede in qualcosa, se si è perseveranti i risultati si raggiungono. Che messaggio ti senti di dare a tanti giovani ennesi anche tuoi coetanei che invece si sentono molto sfiduciati e stanno perdendo la voglia di lottare, di osare, di sognare?

“Sicuramente in Italia in questo momento la situazione lavorativa non è delle più rosee, ma questo non deve diventare una scusa per gettare la spugna! Non stancatevi di cercare, di guardarvi in giro, di studiare, di coltivare relazioni professionali internazionali, anche utilizzando i social network! «Da qualche parte, qualcosa di incredibile aspetta di essere scoperto» (cit. Carl Sagan, astronomo e divulgatore scientifico americano degli anni ‘80, autore del programma televisivo COSMOS).“

Riccardo Caccamo