LINEA VERDE – Il cuore della Sicilia: in viaggio da Enna alle Madonie.

Rai Uno – ore 12.40

Domenica 24 novembre 2019

Comunicato stampa

In questa puntata di Linea Verde i nostri conduttori ci portano in viaggio alla ricerca del significato della sicilianità o sicilitudine come la definiva Sciascia. Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone partono dalle fertilissime terre che circondano Enna per una puntata alla scoperta del cuore della Sicilia.

Ingrid arriva giusto in tempo per raccogliere i fichi d’India più pregiati nelle campagne tra Valguarnera Caropepe e Aidone e poi racconta questa terra cara agli dei, soprattutto a Demetra facendo rivivere per pochi istanti l’antica città greca di Morgantina.

Beppe si spinge fino a Petralia Soprana nelle Madonie, uno dei borghi più belli d’Italia, che racchiude nella sua pancia un tesoro sepolto da milioni di anni: il sale. Attraversa poi la Valledolmo; un pezzo di quest’isola che assomiglia a un paradiso.

Peppone assaggia per noi un formaggio unico in Italia: il piacentino di Enna.

Linea Verde è un programma di Camillo Scoyni e Nicola Sisto

e di Giuseppe Bosin, Dario Di Gennaro, Lucia Gramazio, Carola Ortuso e Yari Selvetella

Regia di Daniele Carminati

Produttore esecutivo Federica Giancola