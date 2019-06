LIDL INAUGURA A ENNA:

CREATI 17 POSTI DI LAVORO

Giovedì 13 giugno il taglio del nastro del nuovo punto vendita

dell’Insegna in Strada Statale 117. Piantumati 120 cipressi.

Enna, 13 giugno 2019 – Lidl, catena di supermercati leader in Italia con oltre 630 punti vendita,

consolida la sua presenza in Sicilia, Regione dove è attualmente presente con 46 store, con

l’inaugurazione di un nuovo supermercato all’ingresso della città di Enna in Strada Statale 117.

Significativo il risvolto occupazionale: in occasione di questa apertura sono stati assunti ben 17 nuovi

collaboratori che si vanno ad aggiungere agli oltre 1.300 già in forza alla Catena sull’intero territorio

siciliano.

Il nuovo Lidl si presenta come una struttura moderna e funzionale. In linea con la politica “green”

dell’Azienda, l’edificio è stato progettato e realizzato con particolare attenzione alla sostenibilità

ambientale. Il supermercato dispone infatti di un impianto fotovoltaico da 112 kW ed impiega solo

energia proveniente da fonti rinnovabili. All’interno l’impianto di luci a LED di cui è dotato consente

di risparmiare oltre il 50% rispetto alla normale illuminazione.

Lidl, da sempre attenta alla comunità in cui opera, in occasione dell’apertura ha piantumato 120

cipressi di Leyland ai margini del punto vendita e ha svolto una riqualificazione dell’area attraverso la

realizzazione di una rotonda e il rifacimento in Via Scifitello del manto stradale e dei marciapiedi.

Inoltre l’Azienda, in aggiunta al parcheggio del supermercato di oltre 120 posti auto, ha realizzato un

parcheggio pubblico da 25 posti.

L’ASSORTIMENTO: QUALITÀ AL GIUSTO PREZZO

I clienti potranno trovare nel nuovo store un ampio assortimento di più di 2.000 prodotti di cui oltre

l’80% Made in Italy. In particolare, la linea Italiamo che rappresenta il meglio del patrimonio

gastronomico del nostro Paese e coniuga ottima qualità ad un prezzo conveniente. Eccellenze tutte

italiane come la mozzarella di bufala DOP e la pasta di Gragnano IGP. Nei punti vendita Lidl siciliani è

inoltre disponibile una selezione di prodotti regionali come, solo per citarne alcuni, la farina di

pistacchio, la marmellata di agrumi di Sicilia e l’olio.

Per garantire la massima flessibilità di servizio, il nuovo supermercato sarà aperto da lunedì a domenica

IL PIANO DI SVILUPPO IN ITALIA 2019

Lidl Italia ha annunciato per l’anno in corso un piano di investimenti da oltre 350 milioni di euro che

comprende lo sviluppo della rete vendita, con l’apertura prevista di oltre 40 nuovi supermercati, e

l’assunzione di oltre 2.000 nuovi collaboratori. L’Insegna mantiene così lo stesso trend di aperture e di

incremento dell’organico del biennio 2017-2018.

Company profile Lidl

Lidl è presente in Italia da 27 anni. Ad oggi, può contare su una rete di più di 630 punti vendita in 19 regioni che occupano

oltre 15.000 collaboratori. Il rifornimento quotidiano dei negozi è garantito da 10 piattaforme logistiche dislocate sul territorio

nazionale. Negli ultimi anni è stato portato avanti un percorso di profondo rinnovamento dell’Insegna che, da un lato, ha

coinvolto il radicale ammodernamento della rete vendita per offrire un’esperienza d’acquisto più piacevole e funzionale ai

clienti, dall’altro ha visto la completa revisione dell’assortimento di prodotti a scaffale con una netta virata verso il Made in

Italy. Attualmente, oltre l’80% dei prodotti offerti dall’Insegna è prodotto in Italia.

Visite: 241