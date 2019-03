L’I.C. De Amicis premia i giovani vincitori delle fasi provinciali

dei Giochi Matematici del Mediterraneo

Venerdì 22 marzo, in un’Aula Magna gremita di genitori, nonni, bambini e docenti, si è svolta la cerimonia di premiazione dei “piccoli Archimede”, quegli alunni che si sono qualificati per le fasi nazionali dei Giochi Nazionali del Mediterraneo, che si terranno a Palermo il 18 e 19 maggio prossimi.

Organizzati come ogni anno dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» (A.I.P.M.), i Giochi Matematici del Mediterraneo hanno come finalità quella di avvicinare gli studenti sin da piccoli al mondo della logica matematica e di fare amare questa disciplina spesso ritenuta ostica anche alle nuove generazioni.

L’I.C. De Amicis, nel porsi come consueto punto di riferimento per tutta la comunità cittadina e provinciale, si è prestato ad essere “scuola polo” per l’evento dei giochi, grazie, soprattutto, all’impegno delle due referenti scolastiche del progetto, la prof.ssa Donata Ferrarello e l’insegnante Anna Cacciato, delle Collaboratrici del Dirigente Scolastico, le docenti Filippa Di Dio e Stefania Mancuso, e di tutti i docenti di matematica che hanno reso possibile la buona riuscita dell’intera organizzazione.

«La nostra scuola s’impegna quotidianamente nelle attività di promozione di tutti i talenti – dice il Dirigente Scolastico Filippo Gervasi – adoperandosi sempre affinché ogni talento possa trovare occasioni privilegiate per esprimersi con la meritata visibilità ed è bello vedere così tanti ragazzi partecipare con passione alle gare».

I premiati, in base alla categoria di appartenenza, hanno ricevuto le medaglie di oro, argento e bronzo a seconda del loro posto di qualificazione oltre all’attestato di merito.

Per la Scuola Primaria i migliori tre bambini del livello P3, classe terza, sono stati in ordine di classificazione dal primo al terzo posto le alunne Ilenia Di Maggio (I.C. De Amicis – Enna), Maria Buscemi (I.C. Dante Alighieri – Leonforte), Michela Giunta (I.C. Santa Chiara – Enna); per il livello P4, classe quarta, gli allievi Gaia Ruggero (I.C. De Simone – Villarosa), Delia Zinna (I.C. Fermi – Catenanuova), Salvatore Di Dio (I.C. Europa – Barrafranca); per il livello P5, classe quinta, Alessandro Catalano (I.C. Santa Chiara – Enna), Agata Lo Giudice (I.C. De Amicis – Enna), Samuele Gloria (I.C. Dante Alighieri – Leonforte).

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado i migliori alunni sono stati per il livello S1, classe prima, Luigi Liborio Pinnisi (I.C. San Giovanni Bosco – Barrafranca), Giovanni Lombardo e Giuseppe Trecarichi (I.C. Dante Alighieri – Leonforte); per il livello S2, classe seconda, Roberta La Marca (I.C. Neglia Savarese – Enna), Chiara Iannello (I.C. Ingrassia – Regalbuto), Antonio Gentile (I.C. Europa – Barrafranca) e infine per il livello S3, classe terza, gli alunni Andrea Monica (I.C. De Amicis – Enna), Gabriele Costa (I.C. San Giovanni Bosco – Barrafranca) e Sara Lombardo (I.C. De Amicis – Enna).

Attendiamo ora con ansia l’esito dei primi qualificati che parteciperanno alle fasi nazionali palermitane assieme agli altri 794 classificati da tutte le scuole dello Stivale.

Forza ragazzi, fatevi valere!

Giuliana Maria Amata