Leonforte: Speranza “Boom di adesioni al Cirs per i corsi di formazione, presto inaugureremo la sede”

Leonforte – Importanti novità sotto il versate formativo a Leonforte. “A partire da giorno 11 Giugno – ha dichiarato il dott. Sergio Speranza – si è ufficialmente aperto il portale regionale per aderire ai corsi del catalogo regionale da parte di disoccupati in età lavorativa residenti in Sicilia da almeno 6 mesi, la sede del centro di formazione Cirs che si trova a Leonforte in via Li Destri ha registrato numerose adesioni da parte di coloro i quali sono intenzionati a frequentare diversi corsi, in modo particolare quelli di Operatore socio assistenziale, acconciatore, estetista, panificatore, animatore dei servizi per l’ infanzia, inoltre continuiamo a registrare numerose richieste di iscrizioni rivolte anche per il nostro ente di formazione professionale che a Settembre avvierà i corsi rivolti a ragazzi in obbligo formativo scolastico dai 13 ai 17 anni, tutto questo – ha concluso il dott. Sergio Speranza – conferma la nostra scommessa di garantire nel territorio validi percorsi formativi per riqualificare le competenze ma anche per offrire alle nuove generazioni opportunità lavorative in settori particolarmente strategici.” Il C.I.R.S. (Comitato Italiano per il reinserimento sociale – Sezione locale di Messina) Centro di Formazione Professionale storico accreditato alla Regione Sicilia per la Macrotipologie A, B, C, nato nel 1994 a Messina su delega del CIRS Nazionale, opera nel settore della Formazione Professionale e del Sociale. ” Un grande lavoro di squadra che premia l’ impegno e la volontà di raggiungere gli obbiettivi sociali del nostro ente – ha dichiarato il dott. Salvo Lo Bianco dell’ Iform-Confimpresaitalia – cercheremo di offrire il meglio dei percorsi formativi per sostenere lo sviluppo del territorio e le richieste di quanti credono nella formazione come opportunità di crescita non solo personale ma anche lavorativa, presto inaugureremo la nuova sede che corona un percorso ricco di sfide, un servizio il nostro che nasce dalla volonta’ di promuovere innovazione e legame produttivo con il territorio”. La sede formativa di Leonforte sarà pronta presto e per l’ inaugurazione sarà presente l’Assessore alla Formazione On. le La Galla. La struttura ha l’ ingresso in Via Li Destri n. 68 Per informazioni generali sull’ evento e soprattutto per le iscrizioni consultare il sito www.cirsme.it oppure inviando mail a cirs.corsi@gmail.com e chiamando i numeri del referente di zona Dott. Sergio Speranza cell. 3925024479