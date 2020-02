L’ENNESE ROBERTO PREGADIO NUOVO GOVERNATORE AREA 9 SICILIA PANATHLON CLUB

ROBERTO PREGADIO NUOVO GOVERNATORE AREA 9 SICILIA PANATHLON CLUB

L’ennese Roberto Pregadio è il nuovo Governatore Area 9 Sicilia del Panathlon Club. L’elezione all’unanimità, da parte dei presidenti del 9 Club presenti nell’isola in rappresentanza di 346 soci complessivi, è avvenuta nella mattinata di sabato 15 febbraio al termine dell’assemblea elettiva svoltasi all’Hotel Riviera di Pergusa.

Pregadio succede al catanese Eugenio Guglielmino giunto alla scadenza del suo mandato quadriennale. Consulente Finanziario, 67 anni, Roberto Pregadio ha una lunga esperienza dirigenziale nel mondo sia dello Sport agonistico che del Panathlon, infatti è stato presidente del Club ennese e ricopre attualmente la carica di vice presidente del Distretto Italia. Tra gli incarichi nel mondo dello sport federale attualmente è Delegato provinciale di Figc e Cip, ma per oltre un decennio è stato presidente prima e delegato poi del Comitato provinciale Coni. Inoltre ha ricoperto anche il ruolo di revisore dei conti della Federazione Italiana Tennis Tavolo. “Per me è un onore ma soprattutto un grande onere ricoprire questo prestigioso ruolo – ha commentato Pregadio immediatamente dopo la sua elezione – ringrazio innanzitutto il Governatore uscente Eugenio Guglielmino che mi aveva scelto durante il suo mandato come vice governatore e tutti voi presidenti per la fiducia che mi state accordando. Cercheremo tutti insieme di continuare a promuovere e portare avanti i valori del Panathlon che sono quelli dello sport per tutti all’insegna del Fair Play, rispetto, inclusione e pari opportunità”. “Sono molto grato a tutti voi per avermi fatto vivere questa straordinaria esperienza – ha detto Guglielmino rivolgendosi a tutti i presidenti – adesso il testimone passa a Roberto Pregadio cui auguro, da ormai ex Governatore ma ancor più da sincero amico, un buon lavoro”.