Legambiente Sicilia aderisce alla manifestazione organizzata per domani, domenica 18 novembre, per dire NO alla realizzazione di una nuova discarica a Centuripe e parteciperà all’assemblea pubblica sul tema “No discarica”.

Legambiente sostiene le giuste ragioni e l’impegno civile dei cittadini di Centuripe e paesi limitrofi che, giustamente, si oppongono alla discarica e sono impegnate nella tutela dell’ambiente e della salute.

Dall’Assemblea nazionale dei circoli di Legambiente, il presidente regionale, Gianfranco Zanna, sottolinea che: “La nostra adesione a questa manifestazione e il sostegno e la partecipazione a tutte le mobilitazioni che si stanno promuovendo insieme e unitariamente in questi territori contro questo progetto per realizzare una nuova discarica, non è solo legato alla giusta e sacrosanta opposizione ad un impianto obsoleto, puzzolente e oggi inconcepibile. Siamo contrari anche e, direi, soprattutto, perché non sono questi gli impianti che servono per gestire i rifiuti in Sicilia. Queste, superate e vecchie, proposte mettono in seria difficoltà gli sforzi di chi vuole chiudere con il passato e lavorare anche in Sicilia per arrivare all’economia circolare con impianti e tecnologie moderne e innovative, per far diventare i rifiuti una risorsa e non più un problema. Ricordiamo, infine, che il nuovo pacchetto di norme europee sull’economia circolare prevede che in discarica dovrà andare al massimo il 10 per cento dei rifiuti”.