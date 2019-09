LEGAMBIENTE, LIPU E WWF CHIEDONO LA SOSPENSIONE DELLA CACCIA

NELL’INTERA PROVINCIA

L’appello delle Associazioni all’Assessore regionale dell’Agricoltura

on. Edy Bandiera dopo l’uccisione di un Falco Pecchiaiolo: come nel

2018, anche quest’anno la provincia di Trapani si contraddistingue per

l’ennesimo grave episodi di bracconaggio a carico di specie di

avifauna particolarmente rare e protette

Con un documento inviato all’Assessore regionale dell’Agricoltura, on.

Edgardo Bandiera, le Associazioni ambientaliste siciliane LEGAMBIENTE,

LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) e WWF Italia (World Wide Fund

for Nature) hanno chiesto l’emanazione di un urgente decreto per

sospendere, con effetto immediato, l’esercizio venatorio almeno fino

al 31 ottobre nell’intero territorio della provincia di Trapani, a

seguito di gravi casi di bracconaggio.

Lo scorso 14 settembre, infatti, un esemplare di Falco Pecchiaiolo

(specie migratrice particolarmente protetta) è stato mortalmente

ferito da colpi di fucile da un cacciatore di frodo nelle campagne di

Marsala (TP); nei giorni scorsi, sempre nel Trapanese, grazie ad

un’operazione anti-bracconaggio del Corpo Forestale regionale, sono

stati sanzionati 5 cacciatori per aver violato le norme sull’attività

venatoria ed è stato sequestrato un richiamo acustico elettronico,

posizionato per il prelievo illegale della Quaglia alla foce del fiume

Belice, ancorato al suolo e blindato con una cassetta metallica!

“Anche quest’anno la provincia di Trapani si contraddistingue per

l’ennesimo eclatante quanto grave episodio di bracconaggio a carico di

specie di avifauna particolarmente rare e protette: già un anno fa –

ricordano LEGAMBIENTE, LIPU e WWF – a Mazara del Vallo (TP) era stato

ucciso un giovane esemplare di avvoltoio Capovaccaio (specie in via di

estinzione) liberato in Basilicata nell’ambito del progetto europeo

LIFE “Egyptian vulture”; pochi giorni dopo è stata colpita, sempre con

armi da caccia, una rara e minacciata Aquila di Bonelli, monitorata

nell’ambito del progetto LIFE “ConRaSi” grazie ad un trasmettitore

satellitare, rinvenuta morta nelle nel Comune di Fulgatore (TP); altri

due rapaci particolarmente protetti – due esemplari di Nibbio bruno in

migrazione – erano stati uccisi con arma da fuoco nell’agro di

Calatafimi (TP), subito dopo l’apertura della stagione di caccia”.

La sospensione della caccia ridurrebbe i rischi di abbattimento o

ferimento, nel periodo di migrazione autunnale, di avifauna spesso

appartenente a specie minacciate, monitorate e studiate nell’ambito di

progetti scientifici di livello nazionale ed internazionale (progetti

finanziati dall’UE; progetti del Ministero Ambiente; ecc.); inoltre,

va ricordato che già il “Piano d’Azione nazionale per il contrasto

degli illeciti contro gli uccelli selvatici” elaborato dal Ministero

dell’Ambiente e da ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la

Ricerca Ambientale), in collaborazione con il Comando Unità Forestali,

Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri, indica la

Sicilia occidentale e , in particolare, proprio la Provincia di

Trapani quale “black-spot” di massima attenzione per il bracconaggio,

ovvero un buco nero nel quale vengono ogni anno perpetrati dai

bracconieri numerosi reati, come l’uccisione di specie migratrici

protette o l’uso indiscriminato di richiami elettroacustici di genere

vietato.