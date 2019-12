Legambiente Circolo degli Erei: il 27 dicembre una passeggiata nella Riserva di Pergusa

Con la fine del 2019 Legambiente ed il WWF, insieme all’Ente Gestore della RNS Lago di Pergusa, invitano gli ennesi a percorrere i sentieri di Villa Geracello di Zagaria nella Riserva Naturale di Pergusa.

Sarà l’occasione per ammirare il volto invernale del lago e approfondire la sua connessione con l’antichissimo mito ctonio. Pergusa, infatti, oltre che essere uno dei pochi bacini lacustri naturali di Sicilia, e tra essi il maggiore, è geosito del Rocca di Cerere UNESCO Global Geopark proprio in ragione del suo altissimo valore geologico e sorico.

Due i turni, il primo, mattutino, dalle ore 10.00 con appuntamento presso il Visitor Center della riserva ed il secondo, sempre partendo dal Visitor Center alle ore 15,30.

La passeggiata è aperta a tutti ma si consiglia abbigliamento sportivo ed a strati con copricapo e, in caso di cielo coperto, capo antipioggia. Sono obbligatorie le calzature adatte (Almeno uno scarponcino a suola ben scolpita) e sono assolutamente sconsigliate le calzature a suola liscia o con tacchi.

Il percorso, semplice, attraverserà diversi ambienti naturali ed agrari tra i quali la splendida collezione di varietà dell’ulivo.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi o telefonicamente al 3483516810 o ala mail legambiente.enna@gmail.com entro e non oltre il 26 mattina.

