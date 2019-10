Le PMI ennesi guardano a Malta; venerdì prossimo alla Kore Workshop per il progetto I KNOW (Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment)

Presentazione della Call Competition per selezionare progetti innovativi da parte di start-up e PMI nell’ambito del progetto I KNOW (acronimo di Interregional Key Networking for Open innovation empoWerment) – www.i-knowproject.eu.

Il Workshop si svolgerà venerdì 4 Ottobre 2019 alle ore 10,00 presso la Facoltà di Scienze Economiche e Giuridiche del plesso Rettorato dell’Università Kore di Enna.

Il progetto I KNOW è un progetto finanziato dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg Italia-Malta, quale la Regione Siciliana, di cui l’Università Kore è partner insieme al Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, l’Università degli Studi di Messina e l’Università di Malta. Il progetto ha come scopo la promozione e il sostegno alle idee imprenditoriali innovative attraverso azioni che avranno luogo nel corso dei prossimi mesi e anni, e che saranno presentate proprio nel corso della riunione. Ovviamente, se da un lato la creazione d’impresa richiede spesso competenze specifiche, dall’altro l’idea imprenditoriale in sé è cosa assai trasversale rispetto a qualsiasi percorso di formazione e di apprendimento.

La Call Competition – i cui termini e modalità saranno presentati in occasione del Workshop – ha l’obiettivo di supportare la creazione di nuove imprese o di imprese esistenti innovative al fine di avviare processi di sviluppo della loro innovazione e del loro business anche con un sostegno concreto e con la partecipazione a servizi e supporti reali (incubatore di imprese, consulenze, cooperazione transfrontaliera, venture capital, open innovation).