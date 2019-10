Lavoro. Di Caro M5S: Parzialmente soddisfatti per questione ASU. Stralciate le nostre proposte ma al via percorso di stabilizzazione

Palermo 2 ottobre 2019 – “Sebbene l’emendamento del Movimento 5 Stelle che prevedeva la stabilizzazione degli Asu in Sicilia sia stato stralciato nella riscrittura del Governo, siamo riusciti a far mantenere un nostro emendamento che in ogni caso impegna l’esecutivo regionale ad andare nella direzione della stabilizzazione, così come avevamo proposto da componenti M5S della Commissione Lavoro all’Ars”.

E’ quanto dichiara il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro a margine della seduta d’Aula a Palazzo dei Normanni dove è stato accolto, sebbene in parte un emendamento prima stralciato e poi accantonato che prevede la possibilità per i lavoratori ASU di prestare la propria opera anche in enti pubblici diversi dall’amministrazione regionale. Passaggio che di fatto avvia un percorso di stabilizzazione.

“Proprio domani – spiega Di Caro – sarò a Roma al Ministero del Lavoro a discutere della possibilità che il governo nazionale possa soccorre la Sicilia nella gestione di questi lavoratori. Sebbene la competenza sia assolutamente regionale, c’è la possibilità che il governo centrale intervenga in maniera straordinaria sulla vicenda Asu” – conclude Di Caro.