L’atletica siciliana protagonista degli “Sport Days” al Sicilia Outlet Village di Dittaino

L’atletica siciliana protagonista degli “Sport Days” al Sicilia Outlet Village

Enna. Una festa dello sport per correre, saltare, lanciare, un vero e proprio galà dei Centri di Addestramento dell’Atletica Leggera (C.A.A.L.) che da quest’anno fanno parte dell’attività didattica che la FIDAL deve autorizzare e che le società sono chiamate a praticare. “Campo di gara” il Sicilia Outlet Village di Dittaino, dove domenica 20 ottobre andrà in scena il primo dei due appuntamenti degli Sport Days (il secondo il 26 ottobre sarà dedicato al tennis). A partire dalle 10.30 e fino alle 15, l’atletica e i loro più giovani ed entusiasti rappresentanti, saranno protagonisti di una giornata di sport e sana competizione.

Quello di domenica prossima, sarà un momento di sicura aggregazione, con la Sicilia prima regione in Italia che ha visto partire l’attività didattica e dove sono state attivate tutte le attività ad essa collegata. L’ASD che ha dato supporto organizzativo è la Libertas Bellia Piazza Armerina, il tutto sotto l’ala del comitato regionale della Fidal Sicilia, guidata dal commissario straordinario Vincenzo Parrinello. A sfidarsi e a divertirsi saranno le categorie femminili e maschili degli Esordienti e dei Ragazzi, dai 5 ai 12 anni di età.

Tante le società partecipanti, in rappresentanza di quasi tutte le province siciliane:

Pol. Odysseus Messina, ASD Femminile Diana, ASD Lib. Running Modica, ASD Pol. Atletica Bagheria, ASD Torrebianca, ASD ARCI XIII Dicembre Altofonte, ASD Pol. Europa Messina, ASD Scuola di Atletica Leggera CT, ASD Podistica Capo D’Orlando, ASD Atletica Siracusa, Amatori S.C. Duilia, ASD Libertas Acate, ASD No al Doping Ragusa, Atletica Savoca SSD A RL, Siracusatletica, Sport Life San Pietro Clarenza, ASD Padua Ragusa, ASD Milone SR, ASD Puntese S.G. La Punta, ASD Atletica Sant’Anastasia, ASD Pro Sport Ravanusa, ASD Libertas Acate, Atletica Licata, Atletica Virtus Acireale, Etnatletica San Pietro Clarenza.

