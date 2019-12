L’Asp di Enna presenta due lavori scientifici

al 14 Forum Risk Management di Firenze.

Il Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha candidato due lavori scientifici che, a seguito valutazione positiva da parte del Comitato Scientifico del Forum, sono stati presentati il 29 novembre 2019 nella sessione svoltasi presso la Sala Minerva del 14 Forum Risk Management di Firenze.

Moderatrice della sessione la dr.ssa Sara Albolino, dirigente del Centro per la Gestione del Rischio Clinico e Sicurezza del Paziente della Regione Toscana, Dipartimento Diritto alla Salute e Politiche.

Entrambi i lavori sono relativi alle attività svolte, in più ambiti, dal Dipartimento Materno Infantile dell’ASP di Enna. Il primo lavoro è stato presentato dalla dr.ssa Oriana Ristagno, Presidente Ordine Ostetrici di Enna, dal titolo “A care model of hospital-territory integration: pilot project for the care in domicile in the puerperium ASP Enna”; il secondo, in ordine temporale, dal dott. Giovanni Falzone, Responsabile Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’Umberto I di Enna, dal titolo: “VBAC e l’importanza del Counselling”.

Il Forum che si è tenuto a Firenze, Fortezza Da Basso, con il suo titolo La Sanità che Cambia, si è posto un ambizioso obiettivo: quello di contribuire a rivisitare e salvaguardare i principi fondanti del Sistema Sanitario Nazionale, agevolando l’ascolto e il dialogo tra Ministro della Salute, Assessori Regionali, Direzioni Aziendali e operatori sanitari con le loro Società Scientifiche e Ordini Professionali.

Appuntamento annuale, il Forum rappresenta un laboratorio attivo, oltre a essere vetrina nazionale, dove vengono presentate concrete proposte tese al superamento delle troppe diseguaglianze di accesso ai servizi sanitari, con la valorizzazione dei ruoli, professionalità e responsabilità di chi sta vicino ai pazienti in corsia o nel territorio