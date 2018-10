L’ambasciatore del gusto lo Chef ennese Rosario Umbriaco partecipa al progetto “Il cibo incontra la cultura” in programma a Salina dal 5 al 7 ottobre.

L’ambasciatore del gusto Rosario Umbriaco partecipa al progetto “Il cibo incontra la cultura” in programma a Salina dal 5 al 7 ottobre.

Lo street chef famoso per i suoi iconici arancini, insieme a chef internazionali e agli stellati siciliani per una cena di beneficenza allo scopo di raccogliere fondi e donare un Palazzetto delle Arti all’isola.

E’ un ricco programma quello che si snoderà per tre giorni a Salina tra cene, degustazioni e ospiti d’eccezione. Anche l’attrice Maria Grazia Cucinotta, madrina dell’evento , parteciperà alla manifestazione d’apertura del 5 ottobre presso Palazzo Marchetti dove sarà proiettato sul grande schermo il film “Il Postino” che ha avuto il merito di rendere nota al grande pubblico l’incommensurabile bellezza del panorama dell’isola contribuendo ad accrescerne la popolarità.

L’evento, che per tre giorni vedrà susseguirsi un ciclo di degustazioni, cene e ospiti d’eccezione, nasce allo scopo di raccogliere fondi al fine di donare all’isola un luogo dove si possa accogliere l’arte e la cultura in tutte le sue manifestazioni.

Anche lo chef Rosario Umbriaco, recentemente nominato Ambasciatore del Gusto dalla prestigiosa Associazione, parteciperà alla cena in programma il 7 ottobre insieme alla chef Martina Caruso, una stella Michelin al ristorante Signum di Salina e altri colleghi tra cui gli chef Marco Baglieri, Pietro D’Agostino, Tony Lo Coco, Davide Longoni e altri presentando un arancino che remde omaggio all’alimento principe dell’isola eoliana: il cappero di Salina, prezioso presidio Slow Food. Per l’occasione, lo street chef servirà un arancino di riso siciliano qualità Baldo cotto in acqua di mare di Sicilia e aromatizzato ai funghi porcini dell’Etna, con vastedda del Belice DOP, mortadella d’asino di Chiaramonte Gulfi, panatura ai grani antichi siciliani e polvere di cappero di salina e vino cotto.