La voce di Miriam Palma in viaggio per la Sicilia

Le prossime tappe de Il viaggio del Meschino

Dopo il successo brasiliano de Il viaggio del Meschino dal Guerrin Meschino di Gesualdo Bufalino di e con Miriam Palma accompagnata dalla chitarra di Nino Giannotta da domani riprende il suo viaggio in Sicilia il noto cavaliere errante. Lo spettacolo ha infatti debuttato lo scorso anno in Brasile con una tournée che ha toccato le città di Sobral, Jauzeiro do Norte, Fortaleza, a cura di Bitce Biennale Internacional de Teatro do Ceará. “Una triste, amara e poetica riflessione sulla caducità dell’umano, un canto sulla condizione della vecchiaia che azzera tutto, ma tutto ciò non sfocia come sarebbe prevedibile nel nichilismo e inutilità della esistenza, ma bensì a un inno alla bellezza, al coltivare le passioni che rendono dolce e fragrante la condizione esistenziale – dichiara Miriam Palma – Il vecchio cantastorie nonostante la vecchiaia, e la rigidità del corpo, viene preso dal fuoco dell’arte e rinvigorito, comincia a raccontare rimanendo lui stesso ipnotizzato dalle ‘sue’ parole. La voce altra, da cui è assoggettato e posseduto è la voce dell’altro, dall’alto”.

Continua la collaborazione con Teatri di Pietra dopo la felice e partecipatissima parentesi laboratoriale appena conclusasi con una restituzione dal titolo Le stanze di Salomone dal Cantico dei Cantici in scena, presso l’Acropoli del Parco Archeologico di Selinunte, lo scorso 21 giugno per “Le forme di Telesis” di e con Miriam Palma, Gabriele Giannotta alla chitarra e il Coro del Laboratorio Vocale “Il Corpo della Voce”. Lo spettacolo è stato replicato all’Oratorio San Mercurio di Palermo il 22 giugno.

Ancora a Palermo il 14 luglio Miriam Palma sarà coinvolta nell’annuale festino palermitano dove canterà l’Abballu di li virgini coinvolgendo alcuni allievi del laboratorio suddetto: Francesca Leone, Daniela Mollica e Alessandra Russo. Alla manifestazione della patrona palermitana e protettrice della Sicilia Prenderanno parte al canto anche alcuni detenuti, il 12 Palma li coinvolgerà in un incontro preparatorio.

Di seguito le prossime tappe del tour di Miriam Palma con Teatri di Pietra: 4 luglio, Basilica Paleocristiana, Palagonia; 20 luglio Teatro di Akrai, Buscemi; 25 luglio, Cava Pietra Franco, Modica; 3 agosto, Teatro Antico, Eraclea Minoa. Il 31 luglio il Viaggio del Meschino sarà presente anche alla Villa Pisani di Patti per il Teatro dei due Mari e il 10 agosto a Santo Stefano Quisquina nel suggestivo Teatro Andromeda.