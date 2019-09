La trasmissione televisiva “Il Boss delle Pizze” alla Pizzeria Il Carrettino di Pergusa: ancora posti disponibili per assistere

Ci sono ancora dei posti liberi poter potersi prenotare ed assistere dal vivo alla manifestazione televisiva de “Il Boss delle Pizze” che farà tappa l’ultima in Sicilia il prossimo 3 ottobre al ristorante pizzeria “Il Carrettino di Pergusa”. Infatti a partecipare a questa sfida tutta all’insegna del prodotto alimentare italiano più famoso al mondo sarà il pizzaiolo e titolare del locale Davide Di Dio. La trasmissione va in onda su Alice TV (canale 221 del digitale terrestre, 809 Sky e 51 Tivùsat). A condurre Carolina Rey mentre il boss delle pizze è Luciano Carciotto. Ogni puntata consiste in due sfide, nella prima i partecipanti devono preparare la loro pizza “cavallo di battaglia”, nella seconda parte del programma, invece, i pizzaioli assaggiano bendati una pizza preparata dal Boss, Luciano Carciotto, e senza saperne gli ingredienti devono riuscire a riprodurla. Quindi chi volesse assistere “in diretta” a questa singolare sfida potrà prenotarsi telefonando al ristorante il Carrettino allo 0935542021.

