<H1>La strabiliante carriera di Zlatan Ibrahimovic</H1>

Il ritorno ai rosso neri di Milano di Zlatan Ibrahimovic ha fatto sognare non pochi tifosi e non solo milanisti. Ibrahimovic è un emblema del calcio moderno, un “Dio”, come lui stesso si auto definisce, del pallone che è riuscito ad unire il suo personaggio al suo talento in un legame indissolubile. La storia di Ibra è famosa ma non tutti la conoscono veramente bene, non tutti sanno da dove il talento svedese ha iniziato realmente a giocare ed a diventare il fuoriclasse che attualmente è.

Giocare al Milan, per Zlatan, non è un lavoro. O meglio, non è solo questo per 365 giorni l’anno. E’, per lo più, una sfida volta a risollevare un club storico come quello del Milan e le aspettative sono alte. Questi pronostici porterebbero ad un allungamento dell’attuale contratto del numero 21 rosso nero ma la storia è ancora lunga da scrivere.

<H2>Le origini nei sobborghi di Malmo</H2>

Il cognome Ibrahimovic non è esattamente il tipico cognome riscontrabile tra i nativi scandinavi. Se si fosse chiamato, infatti, Zlatan Sigurdsson, probabilmente nessuno avrebbe storto il naso. I motivi sono legati alla repressione ed all’odio etnico che esisteva in Jugoslavia negli anni ‘80 e sfociati nella guerra civile dei primi anni ‘90. I genitori di Ibra, infatti, erano originari di queste terre, in particolare, il padre era bosniaco mentre la madre era croata. Profonde differenze tra questi due popoli non hanno permesso ai due giovani di amarsi e di dare alla luce il piccolo Zlatan.

Ma la Jugoslavia non era un Paese sicuro. E’ per questo motivo che i due scapparono in Svezia, a Malmo, dove Zlatan venne alla luce. In particolare, Ibra era originario di un sobborgo di Malmo, Rosengard, densamente abitato da immigrati di ogni genere. Qui a Rosengard, Ibra inizierà a giocare a calcio facendosi subito notare. Il primo contratto, infatti, per Ibra sarà a 13 anni. Il Malmo FF aveva appena acquistato una leggenda.

<H2>Dalla seconda serie svedese al tetto del mondo</H2>

La carriera di Ibra al Malmo FF vide alti e bassi. Retrocesso nel 2000 nella seconda categoria, il Malmo FF lottò con i denti per ottenere la promozione. Ibra, quell’anno, segnò ben 12 goal in 26 partite diventato cannoniere della stagione. La stagione 2001 iniziò con il botto. Ibra segna la sua prima doppietta alla prima gara e porta, alla fine della stagione, a 16 il bottino di goal totali con la maglia dei bianco celesti. In quel momento, un’altra squadra si interessa al gigante svedese: l’Ajax.

Ibra giocherà con la squadra olandese per quattro stagioni mettendo a segno altri 35 spettacolari goal. Ma, un giorno, alla squadra olandese arrivò un’offerta molto papabile. Proveniva dall’Italia, da Torino. La Juventus FC aveva appena proposto un contratto da 16 milioni di euro. Il debutto con i torinesi è stellare ed Ibra diventa un idolo degli juventini ma non entrerà mai veramente nel cuore di nessuno per alcuni atteggiamenti poco sportivi. Dopo una seconda stagione molto più grigia della prima, viene assegnato sub judice all’Inter per lo scandalo Calciopoli.

<H2>Dall’Italia alla Spagna all’America</H2>

In Italia, Ibra, giocherà all’Inter prima per passare, dopo alcuni anni, a vestire la maglia dei fuoriclasse del Barcellona. L’arrivo a Milano è fondamentale per la conquista dello scudetto nella stagione 2010 – 2011 ed è questa, in un certo senso, il momento della consacrazione del mito di Zlatan in Italia. Ibra giocherà, in seguito, in Francia dove, tra le fila del PSG, non lascerà scampo a nessuno segnando 113 goal in 122 partite. Vola, poi, allo United dove segna 17 goal in appena 32 partite.

La storia di Ibra sembra finita. Lo svedese vola oltre oceano. Veste la maglia dei Los Angeles Galaxy per due stagioni. La sua presenza è mirabolante. 52 goal in 56 partite ma la squadra non è all’altezza delle aspettative di Ibra. Si fatica ad arrivare ai play – off e la vittoria dello scudetto in America sembra impossibile. Tutti urlavano al ritiro. Ma Ibra, come la fenice che risorge dalle ceneri, ha messo il denaro da parte preferendo mostrare orgoglio e gloria firmando per il Milan.