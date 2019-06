LA SICUREZZA SALE SULL’AUTOBUS.

IL POLITECNICO PRESENTA LO STUDIO COI PROTAGONISTI DEL SETTORE

• Domani, martedì 18 giugno, a Milano si tiene la quarta tappa del Mobility Innovation Tour 2019

• Il Politecnico di Milano presenterà uno studio inedito curato dal professor Paolo Beria

• La tavola rotonda vedrà gli interventi di Flixbus, ANAV, ADUC, Fondazione Caracciolo, Simet, Omio, ASSTRA

Milano, 17 giugno 2019

Viaggiare in autobus è sicuro? Quanto sicuro? Quali sono le cause principali di incidentalità? Quali dispositivi

o accorgimenti possono concorrere ad accrescere la sicurezza? Queste e altre domande troveranno risposta

nel primo studio effettuato in Italia sul mondo delle autolinee a lunga percorrenza dalla liberalizzazione del

mercato (avvenuta nel 2014) ad oggi. La ricerca è stata condotta dal professor Paolo Beria del Laboratorio

di Politica dei Trasporti del Politecnico di Milano (TRASPOL) e sarà presentata domani, martedì 18 giugno,

a Milano presso il Talent Garden di via Calabiana, durante una tavola rotonda a cui interverranno, tra gli

altri, il managing director di FlixBus Italia Andrea Incondi e il presidente di ANAV (Associazione Nazionale

Autotrasporto Viaggiatori) Giuseppe Vinella.

L’appuntamento “Autobus, strategie e investimenti per viaggiare sicuri” fa parte del Mobility Innovation

Tour 2019, una rassegna di convegni in varie città italiane organizzata dalla rivista specializzata AUTOBUS

e dedicata a raccontare l’evoluzione del mondo del trasporto persone attraverso la lente dell’innovazione.

A Milano i riflettori saranno puntati sulla sicurezza della linea a lunga percorrenza. Un tema sviscerato nella

ricerca inedita “Il trasporto interurbano con autobus. Analisi del mercato delle autolinee a lunga percorrenza

dalla liberalizzazione ad oggi e focus sulla sicurezza rispetto agli incidenti stradali”, condotta dal docente

Paolo Beria, professore associato di Economia dei trasporti del Politecnico di Milano alla guida di TRASPOL.

Nell’occasione Flixbus porterà l’esperienza e le buone pratiche del leader europeo del settore, mentre ANAV

rappresenterà la voce delle imprese di trasporto italiane. Al tavolo dei relatori siederanno anche il segretario

nazionale dell’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori) Primo Mastrantoni, il giurista della

fondazione Caracciolo (centro studi dell’ACI) Francesco Ciro Scotto, il direttore commerciale dell’impresa

di trasporto Simet Daniele Smurra e il country manager italiano di Omio (ex GoEuro, piattaforma per la

prenotazione di viaggi in autobus, treno e aereo) Filippo Bruno-Franco. Presente infine ASSTRA Sicilia col

presidente Claudio Iozzi.

Mobility Innovation Tour

Il Mobility Innovation Tour è un percorso di convegni in varie città italiane con l’obiettivo di delineare le opportunità e le

prospettive offerte dall’innovazione al mondo del trasporto pubblico, raccontando casi virtuosi, strategie, esperienze

delle aziende di trasporto. Durante il 2018, il Mobility Innovation Tour (organizzato dalla rivista specializzata AUTOBUS

in collaborazione con il CIFI) ha toccato le città di Milano, Torino, Firenze, Bologna e Roma. La seconda edizione ha già

fatto tappa a Trieste, Ancona e Genova e toccherà Milano, Bologna e Cagliari.

