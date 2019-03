La Sicilia protagonista a Firenze durante il Taste

Nei prossimi giorni alla stazione Leopolda di Firenze si svolgerà il Taste, il salone dedicato alle eccellenze del gusto e del food lifestyle, dove si danno appuntamento i migliori operatori internazionali dell’alta gastronomia e il sempre più vasto e appassionato pubblico dei foodies.

All’interno del programma di Fuori di Taste 2019 i prodotti di undici aziende siciliane venerdì 8 marzo saranno i protagonisti di un percorso di emozioni durante la cena evento dedicata alla “regione più donna d’Italia”, “Donna Sicilia: il triangolo delle meraviglie” organizzata dal giornalista Andrea Gori nella sua Trattoria Da Burde.

Durante la cena, infatti, lo chef Paolo Gori preparerà una cena con i prodotti delle aziende presenti: l’olio, i sottoli e i capperi di Incuso di Pantelleria, i pistacchi e i pesti di Bronte di Vincente Delicacies, la Tuma Persa del caseificio Passalacqua, i pomodori di Pachino, il cioccolato di Modica di Sabadì, in abbinamento ai cocktail realizzati con l’aperitivo Etna Bitter, i vini di Barone di Villagrande di Milo con l’Etna e la Malvasia delle Lipari, il Cerasuolo di Avide di Comiso e i distillati all’erbe di Giardini d’Amore da Roccalumera e a chiudere una degustazione nel corner Morettino Coffee Lab degli Specialty coffee La Musa Nera, preparati in modalità filtro (Chemex) e in espresso.