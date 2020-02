LA SICILIA DELLE DONNE DEL VINO @ WHITE MILANO

Una serie di degustazioni per conoscere le migliori realtà produttive al femminile

Dal 20 al 23 febbraio, WHITE Milano presenta un’esclusiva serie di degustazioni alla Vip Lounge al Tortona 31 Archiproducts, in collaborazione con l’Associazione Donne del Vino della Sicilia, guidata da Roberta Urso, ambasciatrice della Sicilia.

WHITE continua la sua promozione delle eccellenze del Made in Italy con un progetto speciale dedicato alle donne imprenditrici nel mondo del vino.

A White Show saranno presentate 46 etichette di vini grazie alle 21 aziende dell’Associazione Donne del Vino Sicilia che consta di 35 socie, dalla export manager alla sommelier, dalla manager di cantine alla giornalista all’enologa. L’associazione ha come obiettivo di diffondere la cultura e la conoscenza del nettare di Bacco attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo delle donne nel settore vitivinicolo. Nata nel 1988, l’associazione nazionale Donne del Vino è presieduta oggi da Donatella Cinelli Colombini.

“Il connubio tra donne e moda-dice Roberta Urso, delegata regionale della Sicilia-è indissolubile, esiste da sempre. In questi mesi abbiamo imparato a fare gioco di squadra ed anche stavolta è stato così. Da un incontro fortuito in Sicilia ad una importante opportunità qual’ è appunto White che quest’anno ospita 41 stilisti siciliani e noi, nonostante i nostri impegni di lavoro che ci portano a lavorare all’estero, abbiamo aderito con entusiasmo. Un ringraziamento particolare- continua la Urso- alla segreteria nazionale dell’Associazione Donne del Vino che ci supporta, al team di White con Lorena Nodari ed in particolare all’Ad Brenda Bizzi Bellei. Una formidabile brigata di sommelier sarà presente a White per promuovere, insieme alla moda, gli affascinanti e seducenti vini delle Donne del Vino di Sicilia. Anche questa volta il nostro hashtag #nonciditechenonsipuofare, ha funzionato”.

La Sicilia del vino sarà protagonista al salone di Milano (Vip Lounge Press e Buyer) con le espressioni migliori di una terra vocata alla viticoltura d’eccellenza, grazie all’impegno di donne forti, determinate, capaci di incidere profondamente nel tessuto economico e di orientare con le proprie scelte e il proprio lavoro, la rotta del vino verso mercati internazionali.

Dall’ Etna alle Terre del Gattopardo a quelle del Barocco, dalle vigne dell’entroterra dell’Isola del Sole a quelle che degradano sul mare, la Sicilia delle Donne del Vino è un tour di emozioni che accompagnerà in esclusiva i visitatori all’appuntamento di riferimento nel Tortona Fashion District che supporta e promuove da sempre il Made in Italy, lo scouting internazionale e la cultura della sostenibilità.

Il “continente del vino”, come è stata definita la Sicilia per l’ampio spettro di peculiarità e suggestioni, sarà rappresentata a WHITE dalle seguenti aziende:

Mandrarossa – Roberta Urso, con i vini: Urra di Mare Siciia DOC e Mandrarossa Timperosse Terre Siciliane IGT; Planeta – Francesca Planeta, con l’Allemanda Moscato secco; Valle dell’ Acate – Gaetana Jacono, con i vini: il Bellifolli Grillo e Chardonnay e il Frappato DOC Vittoria; Fazio Wines – Lilly Fazio, con i vini: Cale Bianche Catarratto DOC Erice e Aegades Grillo DOC Erice; Cottanera – Mariangela Cambria con i vini: Etna Bianco e Etna Rosso Contrade Diciassette Salme ; Firriato – Vinzia Novara e Irene Di Gaetano con il Gaudensius Blanc de Noir Metodo Classico Brut Etna DOC; Calcagno vini – Giusy Calcagno con i vini: Arcuria Etna Rosso e Romice delle Sciare Etna rosato; Judeka – Valentina Nicodemo con i vini: Blandine Terre siciliane e Cerasuolo di Vittoria; Palmento Costanzo – Valeria Agosta con i vini: Mofete Bianco Etna DOC e Mofete Rosso Etna DOC; Donnafugata- Josè Rallo con il vino La Vigna di Gabri; Scirocco – Samantha Di Laura con Oliolove; Colomba Bianca – Marisa Leo con i vini: gli spumanti Lavì Grillo, Lavì Chardonnay, Lavì Nero D’Avola rosè; Caruso&Minini – Giovanna Caruso con Terre di Giumara Zibibbo; Vaccaro vini – Catia Vaccaro con Catarratto Zibibbo Terre Siciliane e Emozioni Grillo spumante; Baglio di Pianetto – Dominique Marzotto con i vini: Timeo Grillo e Fushà Brut Metodo Charmat; Limonio – Rita Russo con il Limoncello ed il Liquore al Mandarino; Tenute Mannino – Arianna Vitale con i vini: Etna Bianco e Etna Rosso ; Tenuta Gorghi Tondi – Annamaria Sala con i vini: Coste a Preola Grillo e Rosa dei Venti Nerello Mascalese; Feudo Rudinì – Stefania Busà con Stena Brut Metodo Classico di Nero D’Avola vinificato in bianco DOC Sicilia; Fina – Federica Fina con i vini: Mamarì Terre Siciliane e Makisè; Tenute Botticella – Sabrina Giacalone con Gilea Bianco Terre Siciliane; Azienda Gaglio Vignaioli dal 1910 – Flora Mondello con il Mamertino Bianco.