LA SCUDERIA PROJECT TEAM NEL CIRT CON STÉPHANE CONSANI

ENNESIMO COLPO AD EFFETTO PER IL SODALIZIO DEL SICILIANO LUIGI BRUCCOLERI PROSSIMO ALL’IMPEGNO

NEL TRICOLORE RALLY TERRA AL FIANCO DEL NUOVO ALFIERE E GIOVANE ASSO FRANCESE (SKOFA FABIA R5)

Roma, 23 aprile 2019 – Un ennesimo colpo ad effetto messo a segno per impreziosire, ulteriormente, una già ricca stagione agonistica a tutto campo. La scuderia Project Team, infatti, sarà al fianco del giovane asso francese Stéphane Consani, prossimo all’impegno nel Campionato Italiano Rally Terra (CIRT), dedicato agli specialisti delle “strade bianche”. Il neo portacolori del sodalizio presieduto dal siciliano Luigi Bruccoleri, affronterà la spettacolare serie tricolore al volante della nuova Skoda Fabia Evo R5, con le ultime specifiche di fine 2018, arrivata in casa dell’Erreffe Rally Team – Bardahl del “patron” Agostino Roda.

«Abbiamo incoccato un’altra freccia al nostro arco. Per la nostra struttura, un valore aggiunto di respiro internazionale, visto l’indiscusso e ben noto talento di Consani» – ha sottolineato un entusiasta Bruccoleri – «Una collaborazione concretizzatasi grazie al rapporto d’amicizia che mi lega a Tony Cibella, team manager dell’Erreffe nonché mio concittadino (entrambi sono originari di Agrigento ndr), che ha fatto da trait d’union. Dopo aver legato la nostra livrea a Campedelli e Federighi nel CIR, a Iaquinta nel CIVM, a Fanari, fresco vincitore del Challenge Raceday, e a Di Benedetto e Belli nell’IRCup, solo per citarne alcuni, consolidiamo la nostra presenza anche nel CIRT con Stéphane, lanciandoci in una nuova e avvincente avventura sportiva. Incrociamo le dita».

Consani, ventottenne di Aix-en-Provence, già protagonista alla recente Liburna Terra, gara test archiviata il 6 aprile scorso col secondo gradino del podio, sarà coadiuvato alle note dall’altro esperto transalpino Thibault De La Haye sin dal primo round del CIRT, ovvero, il 26° Rally dell’Adriatico, in scena nelle Marche dal 3 al 4 maggio.

Calendario Campionato Italiano Rally Terra 2019

26° Rally dell’Adriatico (3/4 maggio); Rally Italia Sardegna (14/16 giugno); 47° San Marino Rally (12/13 luglio); Il Nido dell’Aquila (27/28 settembre); 10° Tuscan Rewind (23/24 novembre).