La scomparsa di Pietro Anastasi: il “maestro” Peppino Cannarozzo “Pietro una gran bella persona”

Un grande calciatore, ma soprattutto una gran bella persona. E’ così che l’ennese il “maestro” Peppino Cannarozzo oggi Presidente regionale onorario dell’Associazione Italiana Allenatori ma con un trascorso di ottimo calciatore ricorda “Pietruzzu” Anastasi, il bomber catanese che ieri 17 gennaio si è spento a quasi 72 anni. Peppino Cannarozzo con Anastasi sono stati compagni di squadra nella Massiminiana dal 1964 al 1966 prima che quest’ultimo venisse acquistato dal Varese, per poi proseguire la sua carriera nella Juventus per otto anni e successivamente nell’Inter e anche nella nazionale con la vittoria dell’Europeo del 68 dove ne fu un protagonista. “La notizia della sua scomparsa mi ha molto ferito – commenta Cannarozzo – con Pietro ci sentivamo sempre in particolare nei momenti di festa per farci gli auguri come ad esempio a Natale. Ma in quello appena trascorso non ho potuto perché già stava male”. Cosa ricorda dei suoi anni insieme nella Massiminiana. “Ricordo che era un giovane pieno di vita – continua oltre che un ottimo calciatore. Per certi versi ho dato un contributo al suo arrivo alla Massiminiana. Io ero uno dei giocatori più esperti ed un giorno il Presidente Giuseppe Massimino venne da me e mi disse di andare con lui alla Playa ad andare a vedere un giovane sedicenne di belle speranze che glie lo avevano segnalato e che giocava nella Ortofrutticoli Catania. Dopo averlo visto giocare mi chiese un consiglio “Che ne pensi” – mi disse. “Presidente – gli risposi se possiamo prendiamolo subito” e così fu anche se nella prima stagione con la Massiminiana non giocò neanche una partita perché l’allenatore di allora non lo voleva rischiare perché a suo avviso troppo giovane. Ma poi però nelle due stagioni successive si mise in mostra e venne acquistato dal Varese”. Su questo acquisto si raccontano tante cose. “Niente di che – continua il “maestro” – il Varese era a Catania per giocare la domenica contro il Catania e il sabato tutto lo staff venne al Cibali a vedere la nostra partita con il Paternò e videro questo ragazzino. Da qui la decisione di acquistarlo”. Non lo vedeva da molto tempo? “Da tre anni – commenta – il figlio del presidente Giuseppe Massimino periodicamente organizza delle rimpatriate con tutti i giocatori di quel periodo e ci siamo visto in quella occasione”. E che ricordi ha di Anastasi. “Ottimi – continua – anche dopo aver conquistato il successo è rimasto il ragazzo umile e generoso della Massiminiana. Mi ricordo che una volta venne in Sicilia all’apice della sua carriera con la Juve ed io insieme ad un mio amico di Enna ci trovavamo a Fontanarossa. Lui era attorniato da tantissime persone in particolare bambini. Dissi al mio amico “Adesso vediamo se Pietro si è montato la testa”. Ma appena mi vide e riuscì a liberarsi a tutti i sui fans venne verso di me e mi abbraccio con tantissimo affetto. In quel momento ho avuto la conferma che era rimasto il ragazzo di sempre. E sono sicuro che è rimasto così sino alla fine”.

Riccardo Caccamo

