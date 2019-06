“La Scala della Moda”: i nomi dei selezionati ad Enna e a Palermo in vista della finale del 7 Luglio

All’Hotel Garden di Pergusa e alla Fiera del Mediterraneo di Palermo conclusi i casting dell’edizione 2019

Nella splendida cornice dell’Hotel Garden di Pergusa (En) e presso la Fiera del Mediterraneo a Palermo, ospiti di “Miss & Mister Volto Italy”, si sono conclusi i casting in vista dell’edizione 2019 de “La Scala della Moda”, l’attesissimo concorso di bellezza interamente made in Enna che quest’anno festeggerà a Luglio la sua decima edizione.

Numerosissime le selezioni che si sono svolte in tutta la Sicilia e, soprattutto, in tutta Italia, per uno dei concorsi di bellezza più prestigiosi del Sud Italia, divenuto nelle ultime edizioni di livello nazionale e organizzato, si ricorda, dall’associazione GentediDomani.

Questi i nomi dei giovani selezionati ad Enna e a Palermo, sia ragazze che ragazzi, con le rispettive età e città di provenienza: Simona Curaia (16 anni di Caltanissetta), Giulia Sofia Fiore (17 anni di Palermo), Gaia Silvestri (15 anni di Piazza Armerina), Giuseppe Franco (20 anni di Vallelunga), Mary Luiz (19 anni di Palermo), Stefania Solzorino (18 anni di Santa Caterina), Milena Tersi (16 anni di Bagheria), Aurora Giunta (17 anni di Borgo Nuovo) e Kevin Balistreri (16 anni di Palermo).

Il concorso di bellezza “La Scala della Moda”, le cui iscrizioni si sono chiuse lo scorso 31 Maggio, ha avuto quest’anno oltre mille iscrizioni ai casting con partecipanti provenienti, oltre che dalla Sicilia, da Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

Nella finale del 7 Luglio ci saranno in palio i titoli di “Miss & Mister Moda Sicilia”, “Miss e Mister GentediDomani” e “Miss e Mister Città di Enna”, oltre al ricco montepremi di cinque mila euro tra titoli, fasce, gioielli e un soggiorno di otto giorni a Tunisi.

Il concorso ennese consentirà, inoltre, ad alcuni concorrenti di partecipare ad altri prestigiosi concorsi di bellezza di livello nazionale come “Una ragazza per il cinema”, “Miss Venere”, “Miss & Mister Moda in Passerella”, “La Fotomodella Italiana”, “Mister Intimo e Miss Lingerie”, “Baby Model”, “Miss Bella d’Italia & Mister Bello d’Italia”, “Miss & Mister Baby Italia Talent” e “Miss e Mister Volto Italy”.

Per maggiori informazioni consultare il regolamento disponibile sul sito www.lascaladellamoda.com.