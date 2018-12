La Sais Autolinee presenta i nuovi Pullman “etici”

Un investimento economico ma sopratutto etico quello della Sais Autolinee che stamattina 9 dicembre all’autodromo di Pergusa, ha presentato 12 nuovi pullman che andranno a rafforzare il parco mezzi dell’azienda di autotrasporto. Alla presentazione presenti il Direttore Generale e d’Esercizio Fiorella Rodio e Gaetano La Iacona oltre che il sindaco di Enna Maurizio Dipietro e l’Assessore alla Viabilità Biagio Scillia. I nuovi pullman sono tutti dotati tecnologie che consentono anche disabili in carrozzella di poter salire sui mezzi. Dei 12 pullman 4 andranno a rafforzare il servizio pubblico urbano di Enna mentre gli altri saranno utilizzati per il trasporto pubblico di carattere regionale. Questi pullman sono i primi che entrano in servizio in assoluto e non solo dell’Azienda Sais Autolinee sul territorio regionale con queste caratteristiche. Per l’Azienda Sais leader nel settore non solo in Sicilia con un parco mezzi di oltre un centinaio di pullman e circa 200 dipendenti, si tratta di un investimento finanziario non indifferente.

