La Riserva Naturale Orientata di Rossomano-Grottascura-Bellia e la leggenda delle “Pietre Danzanti”; se ne parlerà nei prossimi giorni su “Buongiorno Regione” su Rai Sicilia

La leggenda di fantasie popolari secolari sulle “Pietre Danzanti” all’interno della Riserva naturale orientata Rossomano – Grottascura – Bellia, le bellezze di questo sito naturalistico nel suo complesso, la sua prospettiva di sviluppo in una ottica di progettualità turistica integrata puntando in particolare ad un turismo esperienziale. Saranno i temi di un ampio servizio realizzato stamattina 8 gennaio da una Troupe di Rai Regione e che andrà in onda venerdì 11 gennaio dalle 7,30 nel programma “Buongiorno Regione”. Il giornalista Rai Ernesto Oliva ha intervistato sul posto, la Dirigente capo provinciale dell’ex Azienda delle Foreste Caterina Oliva (L’ente regionale ha in gestione la Riserva), il funzionario dello stesso ente Filippo Di Stefano, lo storico ambientalista Peppe Amato, il Presidente del Distretto Turistico Dea di Morgantina Nietta Bruno. Al seguito anche i professionali fotografi di Penta Prisma. Un servizio tutto da vedere.

Visite: 34