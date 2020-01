LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – di Angiolo Alerci

LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Da molti anni si continua a parlare della riforma della pubblica amministrazione, con risultati sempre evanescenti.

Le discussioni diventano sempre più calorose in occasione di eventi di particolare gravità.

Oggi da parte del Movimento Cinque Stelle, con particolare riferimento al disastro di Genova, viene posta con una certa urgenza la necessità di revocare la concessione della gestione delle autostrade alla società della famiglia Benetton, contestando che la cattiva manutenzione curata è stata la causa di numerosi incidenti.

Le 43 vittime del crollo del ponte Morandi non si possono facilmente dimenticate ma, anzi, vengono ancora più ricordate dalla recente caduta di grossi calcinacci all’interno di una galleria della stessa autostrada e dall’ incendio verificatosi proprio nel cantiere che opera per la ricostruzione del ponte crollato.

Questi fatti mi hanno fatto rileggere una mia lettera aperta spedita il 7 novembre 2016 all’On. Marianna, Madia, allora Ministra per la riforma della pubblica amministrazione, pubblicata su diversi giornali on line e inserita alle pagg.113 e 114 del 2° volume di Cronaca e riflessioni sulla politica italiana, che trascrivo;

“Egregia Ministra,ho seguito e continuo a seguire con particolare interesse i provvedimenti varati nel corso della sua permanenza al Ministero della P.A. Fatti che continuano ad accadere in molte regioni d’Italia, portati continuamente all’attenzione, mi hanno spinto ad indirizzarle questa mia nota per fare una proposta che,se lo riterrà opportuno, potrà inserire in uno dei prossimi provvedimenti che sottoporrà all’attenzione del Parlamento

.I media in questi giorni hanno portato a conoscenza di tutti il grave fatto accaduto per il crollo del Ponte sulla superstrada Milano-Lecco. Sono in corso delle iniziative per accertare la responsabilità di coloro i quali, a conoscenza dell’imminente pericolo, non sono intervenuti in tempo, ma non si deve escludere la ricerca di altre responsabilità che possono riguardare l’impresa che ha effettuato i lavori, la direzione dei lavori e i collaudatori

In Sicilia, purtroppo, di analoghi eventi ne abbiamo avuto tanti:

– nel maggio del 2009 si è verificata la rottura di un giunto che ha causato il crollo del viadotto Geremia della strada statale Caltanissetta-Gela, a distanza di soli tre anni dalla sua inaugurazione;

– nell’estate 2014 si è verificato il crollo del viadotto Petrella della strada statale 626 Ravanusa- Licata;

– il 30 dicembre 2014 si è verificato il crollo del viadotto Scornavacche della strada statale Agrigento-Palermo, inaugurato in pompa magma solo una settimana prima, alla vigilia di Natale ed ancora non collaudato;

– nell’aprile 2015 si è verificato il crollo del viadotto Imera dell’autostrada Catania-Palermo, a causa di una grossa frana individuata e seguita da oltre dieci anni.

La maggiore responsabilità oggi è riservata ai collaudatori che vengono scelti tra coloro i quali non siano intervenuti in nessun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera, come previsto dall’art.67 del testo unico per l’edilizia (decreto n.380 del 6/6/2001).

I collaudi delle grandi opere vengono effettuati con prelievi a campione ed è facile intuire come in molti casi i campioni vengono scelti, documentando la regolare composizione della malta cementizia, causa prima di tutti i disastri verificatisi. Inoltre la stessa legge prevede che la nomina spetta al committente che ha l’obbligo di comunicarla al Genio Civile entro sessanta giorni dall’ultimazione dei lavori. Questa norma consente quello che normalmente accede:il collaudo delle opere avviene dopo molti mesi e spesso dopo anni dalla loro ultimazione, Il collaudatore dovrebbe essere nominato contestualmente al direttore dei lavori, dal momento che le diverse funzioni non sono incompatibili, mentre dovrebbe assicurare un serio controllo nel corso delle opere e si eviterebbero quei collaudi pilotati, concausa di tutti i disastri verificatisi. Si tratta di una piccola modifica che individuerebbe immediatamente il responsabile, nel caso di difetti nella realizzazione delle opere. Conoscendo bene la sua sensibilità sono certo che questa mia proposta sarà attentamente valutata

dagli organismi di competenza. Con l’augurio di buon lavoro.”

Questa nota venne da me trasmessa alla Ministra Madia la quale, in altra occasione, mi aveva fatta pervenire questa mail:

“Grazie per il contributo alla riforma della pubblica amministrazione. Un ringraziamento particolare ai vari dipendenti pubblici, sindacati e associazioni che hanno partecipato con ricchezza delle proprie idee. Marianna Madia”.

Ma il problema non venne affrontato, cosa che mi spinge a ripresentarlo al nuovo Ministro oggi in carica..

angiolo alerci