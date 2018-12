La provincia di Enna terra di Presepi Viventi

La provincia di Enna terra di Castelli borghi e……..presepi viventi, infatti sono diversi i comuni dell’ennese dove sono stati allestiti presepi viventi in location molto suggestive che madre natura ha regalato e che coinvolgeranno centinaia di persone tra organizzatori e figuranti . Un modo sicuramente intelligente per legare la tradizione con la promozione turistica del territorio. Si inizia stasera 24 dicembre con l’unico presepe vivente in Sicilia che si tiene nella notte di Natale, ovvero quello di Agira giunto alla trentesima edizione e che ormai è uno di quelli più conosciuti richiamando tantissima gente da tutta la Sicilia. Dopodichè il prossimo 26 e 27 dicembre sarà il quartiere di S.Pietro uno dei più suggestivi della città di Enna ad aprire per il quarto anno consecutivo i battenti al Presepe Vivente promosso dai residenti del quartiere e dalla Parrocchia del Duomo. Sempre dal 26 ma sino al 30 dicembre Presepe Vivente a Cerami, nella suggestiva cornice di Parco Nocera, sotto il Gigante che Dorme sulla Montagna. Il 29 e 30 dicembre sarà il parco Urbano di Assoro ad ospitare la prima edizione del Presepe Vivente di Assoro promosso dalla locale Pro Loco e dall’amministrazione comunale. Ed infine gran chiusura il 4 e 5 gennaio con il Presepe Vivente di Calascibetta che vedrà coinvolti tra i figuranti gli immigrati ospiti nel locale Sprarr e che proprio vedrà come bambinello un piccolo arrivato con barconi.

