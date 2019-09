La palermitana Giuseppina Addelfio è il nuovo capo di gabinetto del Prefetto di Enna

Da oggi, 2 settembre, la Prefettura di Enna ha un nuovo capo di gabinetto: è la d.ssa Giuseppina Addelfio, Viceprefetto aggiunto, originaria di Palermo.

Laureata in Giurisprudenza con il massimo dei voti, ha maturato diverse esperienze nella Pubblica Amministrazione, prima presso il Ministero dell’Economia e dal 2017 presso il Ministero dell’interno.

Durante la carriera prefettizia, ha approfondito, in particolare, la materia del beni confiscati alla criminalità organizzata e degli illeciti amministrativi.

Presso la Prefettura di Palermo, è anche stata coinvolta nella gestione di situazioni emergenziali, dal centro coordinamento soccorsi, come quelle connesse agli eventi alluvionali del 2-4 novembre 2018.

