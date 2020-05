LA FONDAZIONE ROTARY DONA MASCHERINE FFP2 al CENTRO COVID DEGLI OSPEDALI RIUNITI SCIACCA-RIBERA (AG)

Il Rotary E-Club Distretto 2110 ha avuto il piacere di consegnare, ad Alberto Firenze, nella sua qualità di Commissario ad Acta per l’Emergenza Covid-19 degli Ospedali Riuniti Sciacca-Ribera, delle mascherine FFP2 modello KN95. La donazione effettuata con fondi del Disaster Grant, proviene da “Fondazione Rotary e Distretto 2110 Sicilia e Malta del Rotary International con la collaborazione del Rotary E-Club Distretto 2110”. Certi dell’utilità che rivestiranno in questo specifico momento di emergenza, tale donazione vuole rappresentare il nostro modo di ringraziare chi giornalmente impegnato in prima linea.

Il Dott. Alberto Firenze nella qualità di Commissario ad Acta per l’emergenza COVID-19 degli OO.RR. Sciacca-Ribera con una lettera “esprime il più sincero ringraziamento alla Rotary Foundation ed al Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta e all’E-Club Distretto 2110 per la preziosa donazione, espressione di grande sensibilità e generosa solidarietà, in un momento di grande difficoltà, che sta investendo l’intera Nazione e tutto il mondo, in relazione all’emergenza Covid-19.

Questo Vostro importante gesto di donazione, oltre ad essere testimonianza concreta della Vostra vicinanza, consentirà al nostro personale, che quotidianamente assiste le persone affette da Covid-19, di operare con maggiore sicurezza e con la consueta professionalità”.

Tutti i soci dell’E-Club Distretto 2110, si congratulano con Alberto Firenze, per il suo operato che li rende fieri e orgogliosi di averlo socio fondatore del club. I risultati ottenuti nei primi 30 giorni del suo operato che hanno messo in sicurezza pazienti e sanitari e la sua propensione al lavoro di squadra, motivando il personale della struttura e decidendo di avvalersi, ponendolo totalmente a suo carico, di un suo staff e un di board scientifico di risonanza nazionale a supporto della sua attività, sono la testimonianza della sua spiccata professionalità e del suo spirito di “servizio”.

