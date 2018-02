La FIDAPA di Enna organizza un convegno su E- Commerce, strumenti digitali a servizio dell’enonomia

La Fidapa sezione di Enna organizza, nel salone della Camera di Commercio di Piazza Garibaldi, alle ore 17:00 di venerdì 16 febbraio, il convegno sul tema “E-Commerce, strumenti digitali a servizio dell’economia”. Alla presentazione del dott. Ottavio Ingrà, team manager Banca Patrimoni Sella &C, seguirà la relazione del dott. Salvatore Grigoli, responsabile Sicilia Corporate Banca Sella. Porgeranno i saluti ai convegnisti la dott.ssa Loredana Lo Verme, funzionario direttivo P.O. Camera di Commercio di Enna e il dott. Vito Carambia, vice presidente ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Enna. Introduce e modera la presidente della Fidapa di Enna, Maria Schepis (nella foto), la quale ha voluto sottolineare “l’attualità dell’argomento in quanto si tratta di una realtà sempre più presente del commercio elettronico. Un mondo da conoscere e sfruttare al meglio, non solo per gli utenti ma anche per le piccole imprese commerciali e artigianali, per le quali deve rappresentare uno strumento in più e non un nemico da combattere”.

Salvatore Presti

