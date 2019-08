La festa di San Giuseppe. Dal 1 al 5 agosto a Bagheria Città delle ville e del gusto.

Ospite dell’ultima serata ilcomico Pippo Franco. Di Sabrina Gianforte

La festa di San Giuseppe è un appuntamento religioso, atteso da tutti i devoti, che si riuniscono in questi giorni di Agosto seguendo gli appuntamenti della venerazione del Santo Patrono della città di Bagheria, a 12 chilometri da Palermo, richiama anche i Bagheresi emigrati che concentrano le loro ferie in questo periodo per non mancare a questo sentito e importante momento di raccoglimento religioso. E’ stato presentato dal sindaco Filippo Maria Tripoli e l’assessore allo Spettacolo Maurizio Lo Galbo il dettagliato programma insieme all’arciprete di Bagheria, Giovanni La Mendola, il presidente della quarta commissione consiliare Sergio Cannizzaro e il professor Tommaso Ticali.

Si apriranno i battenti con l’alborata, la visita al simulacro di San Giuseppe e la Santa messa giovedì 1 agosto e si concluderà lunedì 5 agosto. Un ospite d’eccezione concluderà i festeggiamenti del Santo patrono di Bagheria, San Giuseppe, il 5 agosto, sul palco il pubblico assisterà allo spettacolo “Svalutation” con Pippo Franco maestro della comicità, attore, cantante, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e umorista italiano, punta della storica compagnia di varietà Bagaglino. Un finale che includerà i tradizionali giochi pirotecnici, emozionanti come sempre per tutti.

I momenti clou della manifestazione saranno diversi: la processione del simulacro di San Giuseppe che prenderà il via alle 19,30 dalla chiesa Madre Giuseppe con il seguente itinerario: corso Butera, via Baiardi, via Calcaravecchia, via G. Scordato, via Litterio, via L. Sturzo, corso Umberto I°, Piazza Madrice. Parteciperanno le Confraternite S. Fortunata di Baucina, Maria SS del Lume di Porticello e i Comitati Festeggiamenti Madonna della Milicia e San Giuseppe di Casteldaccia. A seguire lo spettacolo “Svalutascion” del comico Pippo Franco dal mitico Bagaglino, storico varietà delle reti Mediaset. La tradizionale sfilata dei carretti siciliani prevista lunedì 5 agosto alle 17,30.

Tra le novità di questa edizione: venerdì 2 agosto alle 20,30 la sesta edizione del “premio Archimede”, a villa Butera, in occasione del 737° anniversario della nascita della bandiera siciliana.

Di scena ci saranno anche lo sport in questa edizione 2019 della festa del Santo patrono, le iniziative raccontate, dal professor Tommaso Ticali, maestro di sport di Bagheria. Iniziano Sabato 3 agosto una gara podistica, a partire dalle ore 19,00, lungo corso Butera, Umberto I, la zona della “Punta Aguglia e piazza Matrice prenderà il via con atleti del calibro di Marquel Wilson italo-domenicano campione italiano junior degli 800 metri e campione regionale assoluto dei 1500 metri e 3000 siepi, Alessio Teresi di Lucca, campione italiano assoluto in carica di maratona, Fabrizio Vallone campione italiano FIDIS maratona, Nicolò Cutronecampione italiano M 34 1500 metri, e ancora Giorgio Scialabra e Ziotuni Abal.

Previsto anche l’incontro di calcio “San Giuseppe” tra il Comune di Bagheria e le parrocchie bagheresi e la comunità “Casa dei giovani”, allo stadio Comunale.

Per i più piccoli: sabato 3, dalle 15,30 alle 19,00, è stata organizzata la “Cittadella dello sport” nell’atrio della scuola elementare Cirincione, sport per bambini e non solo. Coinciderà la terza edizione del “Verdello fest”, dal 2 al 5 agosto,manifestazione eno-gastronomica promossa dall’associazione La Piana d’Oro, dalla Pro Loco “Bagheria Città delle Ville” e dalla Confraternita Patriarca San Giuseppe, con il patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del comune di Bagheria e con il sostegno del consorzio APO Sicilia.

Alle 17,30 di sabato 3 Agosto, lungo corso Umberto, gli spettacoli delle scuole di danza, le performance dei tamburinai di Baaria e la sfilata in abiti d’epoca del ‘700 e balli ottocenteschi.

Domenica 4 alle 21,30 in piazza Madrice si esibiranno gruppi emergenti o già accreditati come i Malarazza 100% terroni, lunedì 5 Agosto alle 20,30 a piazza Madricesi esibiranno i Sikuli e Sicilian Band 2.0

I festeggiamenti saranno possibili grazie al contributo economico di Sindaco, Giunta, consiglieri comunali, oltre all’accantonamento delle somme, il 30% dell’emolumento da consigliere comunale, messe da parte dal sindaco nella precedente consiliatura. Altri sostegni economici sono arrivati dall’ARS l’assemblea regionale siciliana e dalla Confraternita. Il costo della festa ammonta a meno di 20 mila euro. In fine giungono i ringraziamenti rivolti a tutti dal Sindaco Tripoli e dall’assessore Maurizio Lo Galbo che negli ultimi giorni si è ulteriormente impegnato per offrire a cittadini bagheresi e avventori dall’hinterland una bella e coinvolgente festa di San Giuseppe, festa che, come ha detto il sindaco Tripoli e ribadito Padre La Mendola i Bagheresi vogliono ogni anno.