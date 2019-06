La Confederazione Italiana Archeologi sui nuovi direttori dei Parchi archeologici in Sicilia

– Confederazione Italiana Archeologi

I nuovi direttori dei Parchi archeologici in Sicilia

Nelle scorse settimane si è appreso dalle agenzie di stampa la notizia che il Presidente della Regione Sicilia Musumeci ha proceduto alla nomina di 14 direttori dei parchi archeologici istituiti dallo stesso Musumeci lo scorso aprile. La definizione amministrativa di tali parchi e ora dei loro direttori è stata decretata dal Presidente della Regione Sicilia in quanto questi riveste, dallo scorso 10 marzo, l’incarico ad interim di Assessore ai Beni Culturali, dalla data cioè in cui è avvenuta la tragica scomparsa dell’Assessore Sebastiano Tusa a causa di un incidente aereo mentre si recava in Kenya per una riunione internazionale dell’Unesco. Come dichiarato dallo stesso Presidente, tali atti sono stati emessi in stretta continuità con l’attività politica e amministrativa dello stesso Tusa, che considerava quella della definitiva approvazione del sistema regionale dei parchi archeologici come una necessità urgente e non più rinviabile per migliorare e rendere più efficiente la gestione del vasto patrimonio archeologico siciliano.

In effetti la definizione legislativa del sistema regionale dei parchi archeologici risale a quasi 20 anni fa, quando con la L. 20 del 2000, l’allora Assessore Fabio Granata consentiva di dare il via finalmente al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento, la cui istituzione è stata accompagnata da un lungo e complesso dibattito istituzionale, legislativo e scientifico iniziato già alla fine degli anni ’60 del secolo scorso. Insieme al Parco di Agrigento, la suddetta legge prevedeva l’istituzione di altri parchi, da individuarsi da parte delle Soprintendenze uniche siciliane, pensati e progettati in modo di avere quella autonomia economica, gestionale e scientifica che ha rappresentato in questi anni di attività del Parco di Agrigento un modello assolutamente positivo.

Ma, mentre il Parco di Agrigento iniziava la propria attività, per gli altri parchi si è dovuto attendere a lungo la loro definizione, anche se alcuni di questi, come Naxos (2007) e Selinunte (2013) sono già attivi da tempo, a causa di un lento e difficile processo tecnico-amministrativo che doveva partire dalla loro perimetrazione, fondamentale atto di competenza delle singole Soprintendenze, che tuttavia hanno a lungo rallentato la definizione territoriale e amministrativa di tali parchi. Un primo tentativo di accelerare tale iter burocratico è stato prodotto dall’Assessore Maria Rita Sgarlata, ripreso e quindi concluso proprio da Sebastiano Tusa (non a caso due assessori archeologi) che poco prima della sua tragica scomparsa aveva predisposto tutti gli atti necessari ad istituire i parchi che, insieme a quello di Agrigento, avrebbero dovuto costituire il sistema regionale definito dalla L. 20/2000. Mantenendo un impegno preso nei drammatici momenti successivi la terribile notizia dell’incidente aereo, il Presidente Musumeci ha quindi provveduto a pubblicare lo scorso 11 Aprile i decreti istitutivi, completando ora tale procedimento individuando i relativi direttori. Raccontata in questo modo tutta questa vicenda, e in particolare le ultime convulse fasi, sembra rappresentare un buono auspicio per la gestione del patrimonio archeologico della regione, così come fortemente voluto da Sebastiano Tusa. In realtà però, se si osservano con attenzione il metodo e la sostanza di tale vicenda, è possibile sottolineare diverse e gravi criticità.

Nel metodo lascia perplessi il fatto che la scelta dei 14 direttori dei Parchi archeologici siciliani sia stata intesa dallo stesso Musumeci come una semplice “rotazione dei dirigenti”, come se dirigere un museo, un parco o una qualsiasi unità operativa fosse la stessa cosa: inoltre sorprende come la comunicazione dei nuovi incarichi sia arrivata a molti dei diretti interessati solo per mezzo stampa il giorno stesso della diffusione della notizia delle nomine!

Ancora più grave è poi l’analisi del merito di tale questione. Dei 14 parchi archeologici siciliani, infatti, solo 6 saranno diretti da archeologi, mentre 7 (tra cui i parchi di Agrigento, Siracusa, Selinunte e Morgantina-Villa Romana del Casale) da architetti e 1 da una storica dell’arte, peraltro trasferita dal Museo interdisciplinare di Messina che aveva contribuito a riaprire dopo decenni di attesa (!). Anche nel passato si sono verificate anomalie in tal senso, per cui il parco di Selinunte (uno dei più grandi d’Europa) è stato retto nel recente passato da agronomi e architetti, senza mai peraltro annoverare tra il proprio personale la figura dell’archeologo! Tutto ciò in barba e in contrasto con le recenti modifiche della legislazione dei Beni Culturali, rappresentate dalla L. 110/2014 che ha modificato il Codice dei Beni Culturali introducendo l’articolo 9bis (… la tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché … la valorizzazione e la fruizione dei beni stessi … sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di archeologi … in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale) e dal relativo regolamento pubblicato il 22 maggio scorso con il D.M. 244, dove viene chiaramente esplicitato come musei e parchi archeologici possano essere diretti solo da “archeologi di I° fascia” in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, così come definiti dal decreto stesso.

Tali nomine avvenute per ‘rotazione’ tuttavia non sorprendono, considerato il fatto che nel corso degli ultimi 40 anni, da quando cioè la Regione Sicilia gode di autonomia gestionale nel campo dei Beni Culturali, la legislazione nazionale è stata spesso e volentieri disattesa. Nel corso di questi decenni infatti l’autonomia, per cui la Regione può decidere l’organizzazione e la gestione dei Beni Culturali presenti nell’isola, sempre però nel rispetto della normativa nazionale, è stata interpretata ed applicata in modo distorto, con un concetto proprietario del patrimonio culturale del tutto errato, visto che tale patrimonio contribuisce in modo determinante alla formazione del patrimonio della Nazione. L’arroganza e il modo clientelare con cui sono stati gestiti i Beni Culturali siciliani in questi decenni, spesso disattendendo le stesse leggi regionali emanate alla fine degli anni ’70, che hanno visto l’istituzione ad esempio delle Soprintendenze uniche e la dotazione di queste di un adeguato personale tecnico-scientifico, ha invece prodotto una situazione disastrosa e forse irreparabile per il patrimonio culturale dell’isola, a cui Sebastiano Tusa stava provando, con tutta la sua esperienza e passione, a porre un rimedio.

In realtà in questi anni proprio il modello gestionale delle Soprintendenze uniche e il reclutamento del personale necessario al loro corretto funzionamento, sono stati costantemente depotenziati non tanto da un processo legislativo democratico e trasparente, ma da una serie di atti unilaterali, decreti assessoriali e circolari dirigenziali che di fatto hanno contribuito da un lato a impedire alle Soprintendenze di svolgere al meglio il proprio ruolo istituzionale (vedi ad es. l’istituzione per decreto dei Poli museali nel 2015, vuoti contenitori che, per ammissione degli stessi amministratori, avevano l’unico scopo di ‘gestire i custodi’!), mentre dall’altro i ruoli regionali sono stati riempiti in modo clientelare, spesso senza concorso, da figure non in possesso dei requisiti di legge necessari ad una corretta gestione e tutela del patrimonio culturale.

Il colpo di grazia è poi avvenuto a cavallo degli anni 2000: nello stesso anno in cui veniva istituito il sistema regionale dei parchi, veniva approvata la L.r. 10, che di fatto eliminava i ruoli tecnici del personale della Regione Siciliana. Come conseguenza di tale legge, inoltre, nel giro di una notte migliaia di laureati in servizio nei diversi Assessorati, compreso quindi quello dei Beni Culturali, venivano ‘promossi’ senza concorso, indifferentemente dai fabbisogni dell’amministrazione e dai titoli posseduti, al ruolo di Dirigenti. Questo ha portato a riempire i ruoli regionali con oltre 3000 dirigenti a cui ovviamente era necessario trovare una postazione adeguata al nuovo ruolo. Nel 2001, pertanto, una circolare dell’Assessorato alla Presidenza trasformava con una semplice firma tutte le posizioni direttive in posizioni dirigenziali. Nel campo dei Beni Culturali questo ha significato che quelle posizioni direttive che nello Stato sono occupate da funzionari direttivi archeologi, quali unità operative archeologiche, musei e parchi, in Sicilia possono essere assegnati solo ed unicamente a ‘dirigenti’, indifferentemente se in possesso o meno dei requisiti tecnici: oggi quindi sono in servizio presso l’Assessorato Beni Culturali della Regione Sicilia circa 150 dirigenti, pari al numero di tutti i dirigenti del MIBAC!

Da qui la ‘semplice rotazione’ con cui Musumeci ha provveduto a nominare i nuovi direttori dei 14 parchi archeologici siciliani. Ovviamente tutto ciò è in evidente contrasto con la normativa nazionale e pone una seria questione sulla selezione della classe dirigente dell’amministrazione regionale dei beni culturali. Nemmeno si può sostenere peraltro che queste nomine siano state condizionate dalla mancanza di figure adeguate nei ruoli regionali: se è vero che il numero dei dirigenti archeologi si è ridotto a poco più di una dozzina, è anche vero che nei ruoli tecnici dei beni culturali sono oggi in servizio oltre 50 funzionari direttivi archeologi, tutti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 244 per la prima fascia.

La loro storia è un altro tragico paradosso tutto siciliano. Nel 1999 veniva infatti rivista la pianta organica dell’Assessorato, verificando una grave carenza di personale tecnico. Nel fatidico 2000 veniva quindi bandito un concorso per l’assunzione di 500 ‘dirigenti tecnici’ riguardanti le varie figure necessarie a coprire tale vuoto d’organico: i posti a concorso per gli archeologi erano 70. Tale concorso è stato poi espletato nel 2005 con l’assunzione dei vincitori, in particolare per le figure di archeologo e storico dell’arte (le altre figure tecniche ancora aspettano, dopo 15 anni, l’immissione in ruolo!). I vincitori tuttavia, al momento della firma del contratto scoprirono con grande sorpresa che la loro assunzione non sarebbe avvenuta per il posto di dirigente tecnico per cui hanno legittimamente concorso, ma piuttosto come funzionari inquadrati nella fascia D1, quindi inferiori, gerarchicamente ed economicamente, a tutti i funzionari direttivi diplomati, giunti all’apice della carriera solo in virtù dell’anzianità di servizio. Gli attuali funzionari direttivi archeologi (ne sono rimasti in servizio solo 50) sono tutti in possesso sia dei titoli accademici (dottorato, specializzazione) che scientifici necessari per svolgere le mansioni specialistiche per cui hanno concorso, definite anche dal recente D.M. 244/19, e quindi per concorrere ad incarichi direttivi di responsabilità delle strutture dell’amministrazione regionale dei beni culturali, come avviene ai loro colleghi di pari grado nello Stato. Anche su questa vicenda Sebastiano Tusa stava provando a trovare una soluzione che potesse coniugare da un lato il rispetto della vigente normativa amministrativa in tema di personale della Regione Sicilia e, dall’altro, gli evidenti diritti dei vincitori del concorso e le stesse necessità dell’amministrazione regionale dei beni culturali di avere figure professionali adeguate a dare impulso e direzione alle strutture di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

A prescindere dall’esito di tale procedimento, comunque ancora in corso, sarebbe stato quindi sufficiente al Presidente Musumeci includere gli archeologi in servizio nella Regione, sicuramente in possesso dei requisiti necessari, nell’atto di interpello interno attraverso cui sono stati individuati i nuovi direttori dei parchi archeologici, almeno per le strutture di media-piccola dimensione. Allo stesso modo si auspica che i funzionari direttivi archeologi, spesso impiegati con mansioni inferiori rispetto ai titoli posseduti, che erano requisito d’accesso al bando di concorso con cui sono stati assunti, siano ammessi a partecipare alle prossime nomine già preannunciate dallo stesso Musumeci per quanto riguarda sia i direttori dei musei archeologici regionali (la cui sorte tuttavia ancora non è chiara) che per i responsabili delle unità operative archeologiche delle Soprintendenze: oggi solo in 4 delle 9 Soprintendenze uniche tali unità sono, infatti, dirette da archeologi, molti dei quali peraltro prossimi alla pensione!