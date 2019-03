La Città di Enna per due giorni “invasa” da oltre un migliaio di Scout

Enna per due giorni “invasa” dagli Scout. Infatti oggi e domani 24 marzo, sono arrivati nel capoluogo oltre un migliaio di capi scout in rappresentanza dei circa 17 mila scout in Sicilia. La due giorni è una sorta di incontro metodologico ed una verifica sulle strategie educative che sono state messe in campo durante l’anno in corso e per i prossimi due successivi. Le lezioni si stanno tendendo al Palatanda di contrada Scifitello, al Palazzetto dello sport di Enna bassa e alle scuole Neglia e Dante Alighieri. I capi scout sono divisi per età di riferimento dei ragazzi che seguono e si confronteranno fino a domani dopo pranzo. Si riflette su come lo scoutismo può rispondere alle sfide educative di questi tempi. Inoltre, ci saranno circa 100 Rover, in rappresentanza dei circa 3000 ragazzi maggiorenni dell’associazione, che sperimentano per poi riportare nelle comunità di origine, cosa significa cittadinanza attiva e sulla costituzione italiana. La logistica è affidata agli scout di Enna, che ringraziano l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici per la sensibilità e disponibilità dimostrata.

