La cantautrice Sara Romano il 24 febbraio a Palermo presenta il suo nuovo lavoro

La cantautrice palermitana in concerto

il 24 febbraio al Ridotto dello Spasimo Blue Brass di Palermo

per presentare il nuovo disco dal titolo

“Saudagoria”

Sara Romano torna ad esibirsi nella sua Palermo con un concerto in cui presenterà ufficialmente il nuovo album, “Saudagoria”: il live sarà domenica 24 febbraio al Ridotto dello Spasimo Blue Brass di Palermo (Via dello Spasimo, 15 – ore 21.30 – biglietto in prevendita su BLuetickets.it: intero 10,00 euro + 1,50 dp; ridotto under 30 7,50 euro + 1,50 dp).

La cantautrice palermitana (voce e chitarre), salirà sul palco accompagnata da due musicisti d’eccezione: Michele Gazich al violino e viola (violinista di fama internazionale che ha contribuito alla realizzazione del disco di Mary Gauthier, “Rifles & Rosary Beads”, attualmente il lizza per il Grammy Awards) e Marco Corrao alle chitarre ed effetti (ha curato la direzione artistica dell’album di Sara Romano; musicista nonchè autore di musiche da film con due documentari candidati ai Nastri d’Argento).

“Saudagoria” è un album intimista, sorridente e malinconico. Il nuovo lavoro della cantautrice palermitana Sara Romano è un disco sapientemente acustico, fatto soltanto di incroci di corde (chitarre, viola, violino, basso e pedal steel) e di parole. Composizioni non ascrivibili ad un genere preciso ma che subiscono le fascinazioni del folk, del country e del blues, arricchite da archi zigani. Intense suggestioni sonore costruite con pochi elementi, necessari e sufficienti a creare un mondo misterioso e immaginifico. Caratteristica fondamentale del disco che lo avvicina a un suono internazionale, pur essendo fortemente radicato nel nostro Paese.

A suggellare il tutto c’è la voce calda e colorata della Romano e ci sono i suoi testi, che parlano di questa Italia tradita storicamente e ideologicamente; che raccontano storie di persone che faticano a trovare una strada, di guerra e violenze, di diritti e anche di amore. Ogni canzone di questo album nasconde una malinconia di fondo che è il vero “fil rouge” del disco. Lo si intuisce sin dal titolo, “Saudagoria”, appunto, crasi tra le parole “saudade” (termine portoghese/brasiliano che indica la mancanza data da una perdita e che differisce per intensità emotiva dalla nostalgia) e “allegoria”. “Tutto quello che accade, quello che viviamo – spiega l’autrice – non è altro che un’allegoria della mancanza; tutto ciò a cui aspiriamo per stare bene ci manca perché siamo stati traditi dalla politica, dalla storia e dalle ideologie”.

Sara Romano, nata a Palermo nel 1985, ha cominciato la sua attività di cantante e musicista nel 2006 occupandosi di musica popolare, una passione sempre alimentata sin dall’infanzia, e folk del Mediterraneo. Ha continuato il suo percorso esibendosi con frequenza nei palchi dell’isola e dell’Europa con progetti musicali di varia tipologia, dall’irlandese, dal barocco-classico al country folk. Nel 2009 decide di far uscire dal guscio le sue canzoni, creando il progetto DUIN, una band di 5 elementi che ha fruttato premi e soddisfazioni artistiche. Nel 2012 parte per gli Stati Uniti, dove viene ospitata nel programma radiofonico GreenFestival di Asheville, N. Carolina, nel quale sperimenta nuovi arrangiamenti acustici per i suoi pezzi e per cover di tradizione italiana e sud-americana cantautoriale. Nel corso degli anni collabora con numerosi artisti e realizza varie partecipazioni a dischi. Nel 2013 la cantautrice comincia un progetto solista e a dicembre dello stesso anno lancia il suo primo EP, La parte migliore. Nel novembre del 2014 vince il premio Velvet Music partecipando al Tour Music Fest con il brano “La ballata delle parole complesse”. Il 12 giugno 2016 si esibisce alla mediateca di Pantelleria accompagnando lo scrittore Erri De Luca durante l’incontro con l’autore. Il primo album dal titolo Ciricò uscirà a settembre 2016 sotto la produzione artistica di Marco Corrao con l’etichetta Maremmano Records e distribuzione IRD. Nello stesso anno vince il Premio Ciampi come miglior brano inedito nazionale. Nel 2017 parte il Ciricò Tour che la porterà ad esibirsi in tutta Italia ed aprire i concerti di artisti internazionali quali Bocephus King, Kelly Sloan e Skye Wallace. Nel 2018 continua a portare in giro la sua musica per l’Italia e ad aprile farà due concerti nell’ambito del Nebros Tour di Marco Corrao con Alex Valle, chitarrista di Francesco De Gregori. Nel corso del mese di marzo cura la direzione artistica della II edizione di Un Brano a Testa presso l’Auditorium RAI di Palermo e diretta streaming dalle pagine ufficiali dell’artista e RAI Sicilia (https://www.facebook.com/gianmariatestaofficial/ – https://www.facebook.com/auditoriumraisicilia/), concerto alla memoria di Gianmaria. Nel maggio e agosto dello stesso anno viaggia in tour con Kelly Sloan e Skye Wallace come back vocal e chitarra elettrica solista. A settembre e ottobre parte in tour per gli Stati Uniti e Ontario, Canada.