La Cisl Enna su revoca fondi per la Sp 22 Gagliano Castelferrato

Ancora un’altra occasione perduta per ricongiungere la parte nord con il resto della provincia, questo il

commento della Cisl e della Filca, la categoria dell’edilizia, sulle notizie riguardo la recente delibera della

giunta regionale sulla revoca dei fondi che dovevano essere destinati per la variante della Strada provinciale

22 di Gagliano Castelferrato.

“Leggiamo tutti i giorni sui giornali della grave situazione in cui versano le aree interne, dichiarano il

Segretario territoriale Cisl Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia e Salvatore De Luca, Responsabile

di Enna per la Filca Agrigento Caltanissetta Enna, “la grave crisi che stanno attraversando in termini di

disoccupazione, desertificazione, degrado e povertà, ed invece di sfruttare tutte le possibilità per rilanciare

l’occupazione e l’economia, ma nonostante ciò si continuano a perdere risorse che sarebbero nuova linfa al

territorio.

La Cisl e la Filca hanno in più occasioni ripreso il tema, e nello specifico, hanno organizzato lo scorso

Novembre sul ponte Agira- Gaglian un presidio a cui è seguito un dibattito nell’aula consiliare del comune di

Gagliano Castelferrato alla presenza dei sindaci della provincia, del commissario del libero consorzio e del

capo di gabinetto del Dipartimento Infrastrutture della Regione Sicilia, proprio per accendere i riflettori

sulla situazione del viadotto in corso di realizzazione da oltre 10 anni ma anche delle precarie condizioni

delle infrastrutture dell’intera provincia.

In quell’occasione la Cisl ha lanciato un chiaro segnale per la ripresa della crescita, ripartire dall’edilizia per

creare lavoro e risollevare l’economia delle aree interne e più depresse. Da lì sono seguite altre iniziative e

sollecitazioni, non solo ad Enna ma anche a Caltanissetta ed Agrigento, come la recente Tavola Rotonda che

si è tenuta ad Enna, presso l’I.I.S Abramo Lincoln sullo spopolamento e l’emigrazione dei giovani.

“Non è possibile assistere inermi a queste notizie, continuano Petralia e De Luca, in una regione

indifferentemente carente di infrastrutture da nord al sud, è assurdo persino solo pensare di spostare dei

fondi stanziati per un territorio verso un altro, seguendo logiche che certamente sono ben lontane da

motivi di riscatto di questi territori”.

