“Kuttigghiari”, nuovo album degli Original Sicilian Style

Dalle mille sfumature del reggae ai suoni che solo il melting pot siciliano riesce a regalare. Esce domani “Kuttigghiari”, il nuovo album degli Original Sicilian Style, la band made in Trinacria che, dal 2011 a oggi, non smette di registrare successi, in un mix di sound che attraversa generi più diversi.

Il lavoro, al quale il quartetto ha lavorato per mesi, è come sempre un melange di suoni e sonorità che riescono a proiettare in uno spazio fuori dal tempo ma nel quale, paradossalmente, si racconta il qui e ora.

Nove tracce perfettamente focalizzate sulla narrazione delle esperienze fatte, accumulate e trasformate in visioni musicali, con uno sguardo alla Sicilia, come nel singolo “37° Nord 14° Est”, le coordinate geografiche che centrano l’Isola “Al centro del Mediterraneo e della storia”, e a Catania, come nella magnifica La notte del 4, personalissimo omaggio degli OSS a Sant’Agata.

“C’è amuri e gioia nei nostri brani – racconta Enrico Pell, voce degli Original. Raccontiamo di chi lascia la nostra terra e di chi, pur avendola abbandonata non riesce a lasciarla. Raccontiamo di quello che ci circonda – aggiunge – con un pizzico di pazzia e di speranza”.

I fiati e le percussioni, l’uso del dialetto e dell’italiano, sono miscelati in una perfetta armonia, mentre i testi riportano cartoline di luoghi e momenti, che gli Original sublimano in un album da incorniciare.

“Il titolo “Kuttigghiari” è stato scelto vedendo le opere del maestro Enzo Scuderi, artista catanese che si è trasferito in Toscana – racconta Pell. Abbiamo avuto la possibilità di conoscerlo e, dopo aver visto con Lorca Assassina le sue opere, ne abbiamo scelta una per usarla come copertina del disco. Tre soggetti che gridavano e che si sposavano perfettamente a uno dei pezzi, che si chiama appunto cuttigghiari”.

Il disco, come tutti quelli degli OSS, non appartiene a un genere preciso, ma spazia all’interno dell’universo reggae, toccando sonorità funky, fino al trap. Una continua sperimentazione in perfetto mood Original Sicilian Style.

Gli Original Sicilian Style negli anni hanno visto alternarsi numerosi musicisti: oggi la band è formata dai fondatori Enrico Pellegrino, Luca Lorca Assasina, Maestro Garofalo e LaRizzo.