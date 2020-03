Karting;. a Triscina si corre

In ottemperanza alle decisioni prese da ACI SPORT relative alle disposizioni governative del 5 marzo, la terza prova di Campionato Regionale domani 7 marzo e domenica 8 si svolgeràin provincia di Trapani a cancelli chiusi.

Castelvetrano (TP) 06 Marzo. Il Karting isolano non si ferma, come i massimi campionati di calcio, pallacanestro e pallavolo prosegue secondo il calendario programmato. Non saranno quindi le porte di una palestra ma i cancelli del kartodromo a limitare gli ingressi ai soli addetti ai lavori, per evitare l’assembramento di persone alla manifestazione.

“ Abbiamo voluto mantenere il programma – ha dichiarato l’organizzatore Gaspare Anastasi – per dare un segnale forte di normalità per quanto relativa, imponendo le restrizioni dovute e facendo in modo che tutto si disputi in massima sicurezza per piloti, team e addetti lavori che saranno i soli presenti nella struttura, assistiti comunque dal personale medico che di norma è presente sulle piste. Assicureremo per quanto possibile una diffusione dell’evento attraverso i canali di informazione abituali, i siti internet specializzati e in particolar modo tramite la “live timing” di karting Sicilia dove le gare potranno essere seguite un tempo reale”.

Già nel pomeriggio arriveranno nel paddock, in cui sono state già montate molte tende, i primi team e domani in mattinata si comincerà con i turni di prove libere che proseguiranno fino alle 11,30 di domenica quando entrerà in gioco il cronometro a stabilire le griglie di partenza. Il clou a partire dalle 14,30 con la disputa delle finali in cui oltre al prestigioso alloro sono in palio i punti del campionato.

Difficile da interpretare il meteo che si prevede piovoso nella prima giornata, ma che dovrebbe migliorare nel corso della seconda mettendo maggior suspense all’esito delle gare e costringeranno i team a preparare “set up “ diversi a seconda delle condizioni del momento.