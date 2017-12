Kart/Rally un anno molto positivo il 2017 per il Pilota “Manager” ennese Michele Beccaria

Un bilancio sicuramente positivo. E’ quello che ha visto nel 2017 il ventunenne Michele Beccaria, lui che proviene dal Kart, nel settore del Rally. Con una Renault Clio del Team Beccaria Sport e scuderia Phoenix, Michele quest’anno ha conquistato in 9 Rally disputati di cui 2 in pista e 7 su strada nello specifico:

2 primi assoluti

2 primi di classe

1 terzo assoluto

1 quarto assoluto

1 quarto di classe

1 quinto di classe

2 Ritiri

12 Prove Speciali Vinte.

Anno il 2017 quindi molto impegnativo su tutti i fronti, dall’esperienza, ai rivali, al campionato al massimo livello in cui però il giovane pilota è riuscito a dire la sua su ben 12 prove speciali di cui 3 vinte nel campionato IRC (INTERNATIONAL RALLY CUP).

“Stiamo lavorando per la nuova stagione, quindi ripeterci nello stesso campionato e mettere in atto tutto ciò che siamo riusciti a migliorare gara dopo gara – commenta Michele – voglio ringraziare tutti dal mio navigatore Michele Castelli per la fiducia accordatami e la sua professionalità, Team, Scuderia, Sponsor, Beccaria Viaggi e tutte le persone che mi sostengono dalla famiglia, alla fidanzata agli amici”.

Ma Michele oltre ad essere attualmente ancora un giovane pilota di ottime prospettive, inizia a pensare da “manager”. E con la sua scuderia BM Sport si è lanciato nell’avventura di assistere diversi piloti nel suo “primo amore” vale a dire i Kart con un seguente bilancio di

10 Primi

8 Secondi

Le 2 Vittorie al Trofeo Natale con Giuseppe Giarratano Top-kart/Tm (telaio-motore) cat 125 pro

La Vittoria Trofeo Preparatori

“Essendo il primo anno nel fornire assistenza in pista con una mia struttura il bilancio molto positivo – commenta – sia sul piano della crescita del team che insieme ai miei piloti il quale hanno portato risultati molto soddisfacenti e di stimolo per migliorarci nel prossimo anno. Il bilancio lo considero molto positivo valutandoli anche sul piano dell’affidabilità in quanto non abbiamo perso neanche una gara per un guasto meccanico. Ci siamo cimentati in tutte le discipline con il pilota Salvatore Correnti anche in cronogare e gare circuito cittadine dove siamo emersi con un primo assoluto a Santa Caterina e un secondo posto a Nicosia e in gare con asfalto bagnato dove siamo riusciti a far segnare la pole position assoluta della giornata ad Acireale nella prima prova del campionato regionale UPN e un secondo posto nel circuito di Vittoria a inizio anno. Siamo riusciti a vincere il Trofeo di Natale di categoria al Kartodromo Sicilia Karting di Villapriolo con il pilota Giuseppe Giarratano conquistando un primo posto e due secondi con due pole position e un secondo nelle qualifiche. Abbiamo vinto il TROFEO PREPARATORI e nel corso dell’anno come Team abbiamo avuto il piacere di seguire ben 8 piloti diversi. Nella 100 lo xibetano Di Leonardo ha conquistato un primo posto a Villapriolo. Un altro tassello positivo per il team essere stato scelto da Simone Patrinicola per tenersi allenato in kart nel periodo di sosta per la preparazione fisica per le sue gare conquistando anche un bel secondo posto in una gara a Villapriolo. Per il prossimo anno – continua – stiamo decidendo le gare da disputare dopo l’uscita del calendario in questo mese, Di certo saremo presenti nelle gare in zone limitrofe per Gare-Test e molto probabilmente seguiremo il Campionato regionale nelle categorie di Punta 125kz e molto probabilmente nella 60.Si ringrazia per la fiducia i piloti che hanno corso tutta la stagione Correnti e Giarratano e tutti i piloti che hanno fatto parte, e ne faranno del team BMSPORT:Correnti, Giarratano, Patrinicola, Calabrese, Di Bella, Di Leonardo, Maio, Beccaria. Ringrazio mio padre per le potenzialità e affidabilità dei motori (Beccaria Motori) mio fratello e Massimiliano per l’aiuto in pista, tutte le persone che hanno creduto nella BMSPORT.

Michele Beccaria