Kart per il giovane regalbutese Gioacomo “99” Pellegrino un 2017 indimenticabile

Siamo arrivati alla fime di questo fantastico 2017 e per Pellegrino non poteva finire meglio.

Il piccolo regalbutese che ha compiuto 11 anni lo scorso 4 settembre si è laureato Campione Regionale Karting Sicilia nella classe 60 Mini Rok.

Per Giacomo 49 è il secondo titolo vinto, infatti si era già fregiato di questo onore nel 2015, ma nella classe 60 Baby.

Così si conclude la sua esperienza con la motorizzazione 60cc.

Dal 2018 il piccolo pilota correrà con un motore 125 Junior Rok ed un telaio Tony Kart sempre con la supervisione e l’assistenza tecnica della CM Motorsport di Maurizio Capuzzo. Ormai consolidato il binomio con il Team Nisseno anche lui in vetta alla classifica regiornale dei preparatori 2017.

Sabato 27 Gennaio presso il salone della Pista del Sole di Melilli si terrà la premiazione ufficiale e successivamente sarà presentato il Calendario 2018 che prevede tra le altre Gare, una prova proprio a Regalbuto, paese natale di Giacomo 49.

La gara, unica tappa in Provincia di Enna, sarà disputata sabato e domenica 4 e 5 Agosto 2018 e si prevede il pienone di piloti partecipanti e di spettatori.

