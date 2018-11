Kart per il giovane Driver ennese Simone Canfora si prevede un 2019 molto interessante nella 125 Junior Rok

Una stagione di rodaggio in vista del passaggio definitivo nel 2019 nei campionati Aci/Csai. E’ quella che si è appena conclusa per il dodicenne ennese Simone Canfora. Nel 2018 Simone ha partecipato ad alcuni trofei e al campionato crono gare nella provincia di Enna che si è aggiudicato con una gara in meno quella di Agira a cui non ha partecipato. Inoltre ha partecipato ad una sola gara nel campionato regionale Aci Csai a Melilli ed alcune gare nel campionato regionale Endas Upn. La stagione 2018 per Simone concluderà la sua avventura nella 60mini con il trofeo di Natale in tre date al Sicilia Karting di Villapriolo. La prima in questo weekend per poi cominciare a lavorare per la nuova stagione 2019 con la 125 Junior Rock nel campionato regionale Aci CSAI.

