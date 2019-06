Kart due primi posti per il team Bm Sport di Michele Beccaria nella prova regionale di Villarosa

Bm sport si presenta nella gara di casa al Sicilia Karting di Villarosa con 3 piloti in categorie differenti rispettivamente 60,100 e 125. I portacolori del team di Michele Beccaria sono il nisseno Raimondo Bonsignore nella categoria 60, che riesce a ad ottenere un 8º posto in qualifica non molto distante dai vertici della classifica. In pre finale riesce a guadagnarsi la 6º posizione che però per un contatto in partenza lo allontana dal gruppo dei primi e deve accontentarsi della 12 posizione. Un vero peccato perché la velocità per lottare per salire sul gradino più basso del podio aiutato da un po di fortuna ci sarebbe potuta essere. Nella categoria 100 a difendere i nostri colori è il nicosiano Filippo Lizzo dove in qualifica per un soffio non fa sua la pole position come cosi anche in pre finale, dove invece in finale impone uno splendido ritmo da primo giro che prende la testa della gara fino al traguardo dove lo vede vincitore. Ultimo ma non per importanza la categoria con il cambio 125 kz4 dove il pilota di casa Giuseppe Giarratano con il suo Topkart-Tm fa segnare un 2º posto in qualifica, mentre in pre finale dopo una partenza non brillante si riconferma in 2º posizione ma in finale parte deciso e diventa leader della gara sin dalla prima curva fino a quando non lo vedrà vincitore sotto la bandiera a scacchi.

