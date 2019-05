Kart domani si preannuncia tanto spettacolo alla Cronogara Città di Calascibetta

Ultimi dettagli organizzativi sul piazzale del campo di calcio di Calascibetta in contrada Pianolonguillo dove domani 26 maggio si disputerà la Cronogara di Kart Città di Calascibetta valevole come seconda prova della coppa dei Comuni promossa dall’Asd Kart Calascibetta con il benestare della sezione Kart del Comitato Sicilia Acisport. Così per tutta la giornata di domani una cinquantina di kart di diverse categorie e cilindrate si daranno battaglia sfidandosi sul cronometro per la vittoria assoluta e di categoria.

Visite: 90