Kart; al Sicilia Karting di Villarosa il 15 dicembre il Trofeo di Natale

Il programma della giornata à il seguente:

– Ore 8 iscrizione

– Ore 9 inizio prove libere per categoria a partire dalla 60.

L’orario di inizio è tassativo per il regolare svolgimento della manifestazione visto le poche ore di luce.

– 1 sessione di qualifica da 10 minuti per categoria

– Gara 1 e Gara 2 per categoria

Per la categoria 60 i giri saranno 8 sia in Gara 1 che in Gara 2.

Per il resto delle categorie i giri saranno 10 in Gara 1 e 12 in Gara 2.

Considerando che alle 16,30 e’ gia’ buio, siete invitati ad affrettarvi ad effettuare l’iscrizione in modo da cominciare la manifestazione e consentire lo svolgimento della prefinale e finale prima che faccia buio.

In caso contrario si svolgera’ SOLAMENTE la finale.