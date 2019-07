“Italoamericani: Ambasciatori di Italianità”, a Roma la mostra, Siracusano (FI): “I nostri connazionali hanno reso grande l’America, valorizziamo le nostre eccellenze”

Roma: 10/07/2019: “Italoamericani: Ambasciatori di Italianità” è il titolo evocativo che racchiude il senso della mostra di Franco Maricchiolo, presentata ieri dagli onorevoli Matilde Siracusano e Fucsia Nissoli Fitzgerald a Palazzo San Macuto presso la Camera dei Deputati. Intervenuti all’inaugurazione anche i deputati di forza Italia Andrea Ruggieri, Annagrazia Calabria, la senatrice Urania Papatheu e l’ambasciatore Francesco Paolo Fulci. Ospiti d’eccezione gli attori Maria Grazia Cucinotta, Anna Safroncik e Luca Barbareschi.

“Attraverso le fotografie scattate da Maricchiolo, nel corso dei suoi ventisette viaggi, si ha la percezione di quanta eccellenza abbiamo esportato all’estero e in particolare negli Stati Uniti, rendendo grande la nazione, sia dal punto di vista culturale che economico. Tale aspetto determina delle riflessioni in rapporto alla valorizzazione dei nostri connazionali all’estero, che ieri come oggi continuano a fare le fortune dei paesi in cui risiedono. Occorre partire dal presupposto che il modello di integrazione etnico e culturale che negli Stati Uniti è ormai un tratto consolidato, in Italia purtroppo manca. E’ necessario lavorare per migliorare tale aspetto”. A riferirlo è la deputata di Forza Italia alla Camera, on. Matilde Siracusano.