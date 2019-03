Isola delle Femmine, 8 marzo: Mostra “L’Affascinante Mondo della Donne” organizzata da BCsicilia

In occasione dell’8 marzo, giornata dedicata alla festa delle donne, BCsicilia Sede di Isola delle Femmine, allestirà una mostra che riporterà indietro con gli anni.

“L’Affascinante Mondo della Donne attraverso abiti e oggetti di vita quotidiana del Novecento” è il titolo dell’esposizione che si terrà in via Romeo, 1 a Isola delle Femmine, l’8 il 9 e il 10 Marzo, dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 19,00. L’evento sarà patrocinato dal Comune di Isola delle Femmine, con la collaborazione della dott.ssa Maria Antonietta Di Mino. L’ingresso è libero. Lo scopo della mostra, curata da Agata Sandrone, Presidente dell’Associazione BCsicilia di Isola delle Femmine, è quella di mostrare attraverso gli oggetti della sua collezione, quali abiti da sposa, cappellini, borsette, ventagli, l’intimo femminile e accessori, particolari usati nella vita di tutti i giorni o in occasioni particolari.

La visione della mostra darà al pubblico la possibilità di viaggiare indietro nel tempo ripercorrendo quelli che sono stati i racconti delle mamme e delle nonne soprattutto nei primi anni del ‘900. Sicuramente per la Sicilia, e non solo, i Florio rappresentarono a pieno questo sogno.