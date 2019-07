Ischia (Na) – Premiato lo scenografo ennese Michele Modafferi all’Ischia Film Festival

Importante riconoscimento per lo scenografo ennese Michele Modafferi, che nei giorni scorsi ha vinto il premio come migliore scenografia all’Ischia Film Festival 2019 per il film “Il bene mio” di Pippo Mezzapesa, prodotto da “Altre storie”.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche lo scorso anno e racconta la storia di Elia, personaggio interpretato da Sergio Rubini, abitante superstite di Provvidenza, un paese fantasma distrutto dal terremoto da cui tutti sono scappati per trasferirsi altrove.

Il film è stato girato ad Apice e a Gravina, tra la Puglia e la Campania, luoghi che hanno subito gli effetti del terremoto e che si sono ben prestati alle esigenze della sceneggiatura. Le atmosfere del paesino immaginario di Provvidenza, curate scenograficamente da Michele Modafferi, accompagnano lo spettatore a comprendere i sentimenti nobili di Elia, un uomo coraggioso e testardo, convinto di poter ancora salvare la memoria storica del suo paese, nella speranza di vederlo un giorno rinascere.

Dopo le prestigiose collaborazioni con registi di livello nazionale ed internazionale, la realizzazione delle scenografie di videoclip e spot, per lo scenografo ennese adesso un meritato riconoscimento per un prodotto cinematografico.