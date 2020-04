#IORESTOACASA con Schermi in Classe. Cinemovel, Libera e MYmovies portano il cinema direttamente a studenti, insegnanti e famiglie allestendo una sala virtuale da 3.000 posti.

Quattro film in streaming gratuito con i registi Barletti, Gaglianone, Ferrario e Vicari, che incontreranno il pubblico subito dopo la proiezione.

È dalla sinergia tra Cinemovel, Libera e MYmovies che, in questo momento che vede tutti gli italiani in casa costretti dall’emergenza Covid 19, prende il via #IORESTOACASA con Schermi in Classe.

In tutto 4 film in streaming gratuito e l’incontro coi registi in una sala virtuale da 3.000 posti, dove potere interagire

subito dopo la proiezione.

Si parte giovedì 16 aprile, alle 16, con La guerra dei cafoni di Davide Barletti e Lorenzo Conte. L’eterna lotta tra ricchi e poveri rivive in una guerra tra due bande di adolescenti, in una Puglia magica dove è bandita ogni presenza adulta. Al termine della visione incontrerà il pubblico il regista Davide Barletti.

A seguire, giovedì 15, sempre alle 16, La zuppa del demonio, documentario capace di far parlare le immagini del passato senza mai snaturarle. Un film prezioso che racconta come industrializzazione e progresso abbiano prodotto un mutamento profondo della società. Incontrerà il pubblico il regista Davide Ferrario.

Alle 16 di martedì 21 sarà la volta del film La mia classe di Daniele Gaglianone. Ambientata nel quartiere multietnico del Pigneto a Roma, La mia classe è la storia di una classe di emigranti e stranieri che imparano l’italiano con il maestro Valerio Mastandrea. Incontrerà il pubblico il regista Daniele Gaglianone.

Chiude la rassegna giovedì 23 aprile, ancora una volta alle 16, La nave dolce di Daniele Vicari. Documentario che riporta ai nostri giorni la storia della Vlora, la nave che l’8 agosto del 1991 ha portato ventimila persone albanesi in Italia. Incontrerà il pubblico il regista Daniele Vicari.

COME FUNZIONA

Per assistere gratuitamente alla visione dei film in streaming sarà sufficiente collegarsi dal proprio computer, tablet o device all’indirizzo www.mymovies.it/iorestoacasa/sic, selezionare il film da vedere e prenotare uno dei 3.000 posti disponibili in ogni sala web. La piattaforma MYmoviesLIVE simula fedelmente la visione di un film al cinema, i posti assegnati sono limitati e numerati e lo streaming inizia ad un orario prestabilito.

Al termine della visione il regista, in collegamento video, incontrerà il pubblico rispondendo a commenti e domande, dialogando con gli spettatori. Un’ulteriore opportunità per studenti, insegnanti e famiglie che arricchisce l’esperienza della visione costruendo un ponte virtuale con l’autore del film.

Le proiezioni sono aperte a tutti. Insegnanti e studenti possono, inoltre, contattare Cinemovel per avere maggiori informazioni sull’attività formativa presentata di seguito.

SCHERMI IN CLASSE – L’etica libera la bellezza

Dal 2010 il furgone di Cinemovel Foundation porta il cinema nelle scuole italiane, allestendo sale cinematografiche temporanee nelle aule magne, nelle palestre e nei corridoi. Schermi in Classe pone al centro l’audiovisivo e la visione collettiva come strumenti per risvegliare il pensiero critico e allenare i più giovani a scegliere, formare ed esprimere liberamente il proprio giudizio di fronte alle immagini, intese come racconti che vogliono ancora e con forza comunicare qualcosa.

Selezionato da MIUR e MIBACT all’interno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, a partire da settembre 2020 Schermi in Classe porterà il cinema direttamente agli studenti. In questo momento particolare in cui la chiusura delle scuole rende obbligatorio ripensare l’attività didattica, Cinemovel, Libera e MYmovies propongono il film come strumento per un’attività differente che dalla visione in streaming propone un’azione di confronto e dialogo a distanza sui temi del progetto.

L’ATTIVITÀ FORMATIVA

Ogni anno 2.500 studenti di tutta Italia partecipano a Schermi in Classe. Attraverso una piattaforma online si confrontano a distanza sui temi affrontati dai film e, più in generale, sul loro immaginario legato alla rappresentazione delle mafie nel sistema mediatico nazionale e internazionale. Ogni studente ricerca online un contenuto multimediale che vorrebbe far vedere agli altri. Nel farlo risponde ad alcune domande, creando un testo guida che lo presenterà all’interno della piattaforma.

Anche in questa occasione, quindi, la visione del film diventa l’inizio di un percorso. Gli insegnanti interessati a far partecipare le loro classi possono scrivere a sic@cinemovel.tv per ricevere il kit didattico e aderire al percorso. I referenti di Cinemovel seguiranno a distanza le classi per confrontarci in questo momento di pausa dalle attività tradizionali sui temi al centro del progetto.

La narrazione multimediale collettiva generata dal progetto diventa traccia di una campagna di comunicazione sociale rivolta al web.

Schermi in Classe è sostenuto da MIUR e MIBACT all’interno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola. Si ringraziano per la collaborazione Axelotil, Indigo Film, Minimum Fax, Pablo, Rosso Fuoco.