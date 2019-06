Imprenditorialità e sviluppo della terra. Nel territorio di Polizzi nasce il frigomacello del gruppo Giaconia srl !

Che il gruppo Giaconia srl in Sicilia era un brand conosciuto lo si sapeva, e da ieri si completa ancor di più in un sistema commerciale che rimarca il marchio di qualità di famiglia. Nel territorio di Polizzi Generosa ed esattamente nell’Azienda Agricola Puccia si è inaugurato il frigomacello, una struttura di oltre 2000 metri quadri a cui fanno parte tre linee di produzioni tra sale di sottovuoto,celle e macellazione di ovini,bovini e caprini. Una nuova era e scommessa imprenditoriale per i fratelli Giaconia che in presenza di centinaia di persone e vari parteners commerciali hanno voluto tagliare il nastro di inaugurazione.

La partecipazione dell’assessore all’Agricoltura della Regione Sicilia Edy Bandiera e i suoi predecessori Dario Cartebellotta e Antonello Cracolici, nonché del Procuratore della Repubblica di Temini Imerese, Agueci hanno reso suggestivo l’evento e rimarcato l’importanza del marchio e dell’evento.

Parole di elogio alla catena di distribuzione sono state fatte da Edy Bandiera che ha sottolineato la crescita dell’Azienda nel territorio al quale si lega in maniera viscerale per sviluppare il tutto a favore di persone che vivono in una terra a cui si crede, in un circuito produttivo fondamentale e, per affermarsi e confrontarsi con l’attualità sempre più importante e indispensabile.

Il frigomacello rappresenta il completamento di un cerchio che chiude l’attività di allevamento sul territorio, capace di occupare oltre 70 persone a pieno regime,così come afferma Santi Giaconia con più di mille ettari di pascoli sulle Madonie e si allinea alla grande catena di distribuzione con l’eccellenza di offrire il prodotto finito nella sua genuinità di fatto e soprattutto da allevamenti madoniti.

“Abbiamo fatto una scelta che è quella di investire sul territorio – ha precisato durante la cerimonia di inaugurazione l’avvocato Marianna Giaconia – vogliamo identificare il nostro prodotto con le Madonie e viceversa”. Dello stesso parere Francesco Giaconia che conferma la volontà della famiglia di aver investito soldi e, confida nell’aiuto di tutti, perché lo sviluppo della terra passa attraverso un buon lavoro e con la credibilità con cui si affrontano le situazioni di fatto.

Antonio David